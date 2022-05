Giubileo di platino, cosa dicono i sondaggi su Harry e Meghan

31 maggio 2022 a

Mancano ormai poche ore al Giubileo di Platino che si celebrerà a Londra sabato 4 giugno. Mentre a Buckingham palace fervono i preparativi. la popolarità di Harry e lMeghan in Gran Bretagna è ulteriormente precipitata. Mentre i duchi di Sussex sono in arrivo con i figli per partecipare al Giubileo di platino per i 70 anni di regno della regina, un sondaggio YouGov, infatti, segnala un 63% di giudizi negativi nei loro confronti. Elisabetta II è invece la più amata: otto sudditi su dieci le danno un giudizio positivo.

Il tasso di apprezzamento di Harry, che era -25 in marzo, è ora sceso a -26, con il 58% che ha un’opinione negativa nei suoi confronti e solo il 32% positiva. Per Meghan va anche peggio: il tasso di apprezzamento era -39 e ora è sceso a -42. Quasi due terzi del campione hanno di lei un’opinione negativa, mentre il 23% esprime giudizio positivo. Figlio minore dell’erede al trono Carlo e dell’amatissima principessa Diana, il «ribelle» Harry era un tempo uno dei membri della famiglia reale preferiti dal pubblico.

Nel 2018 raccoglieva un 77% di giudizi positivi ma la sua decisione di rinunciare con la moglie allo status reale e stabilirsi in California gli ha alienato moltissime simpatie. I Sussex sono comunque più apprezzati fra i giovani: nella fascia d’età fra i 18 e i 24 anni, Harry ottiene un 42% di giudizi positivi e un 33% di negativi. Per Meghan c’è un 38% di giudizi positivi e un 36% di negativi. Ben diverso il giudizio verso il principe William, fratello maggiore di Harry e secondo nella linea di successione al trono dopo il padre Carlo. 7 britannici su 10 lo vedono come un modello positivo mentre il duca di Sussex lo è solo per 3 su dieci. Il 57% pensa che Carlo sarà un buon re, mentre per William si sale al 77%.

