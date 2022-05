Principe Harry e Meghan, la decisione spazza spazza via ogni dubbio su Regina Elisabetta e Giubileo di platino

Giada Oricchio 06 maggio 2022 a

Un torneo di polo val bene il Giubileo di platino della Regina più amata dai tempi di Vittoria. Harry d’Inghilterra giocherà con la squadra dei Los Padres lo “Cheval Athletics USPA Intra-Circuit” che si svolgerà dal 3 al 19 giugno a Santa Barbara, sotto il sole della California. E indovinate quando si svolgeranno le celebrazioni in pompa magna per i 70 anni di regno di Elisabetta II? Da giovedì 2 a domenica 5 giugno. Un “accavallamento” di impegni perfetto per evitare di tornare a Londra e stare al fianco dell’amata nonna. Ma il duca di Sussex è tranquillo perché nei 15 minuti di visita che le ha concesso a metà aprile dopo due anni di latitanza americana e prima di presenziare agli Invictus Game in Olanda, ha verificato che sta bene, ha sempre la battuta pronta, continua a bere tè ed è “circondata dalle persone giuste”.

L’ipotesi che Harry e Meghan, con i figli Archie e Lilibet Diana (curiosamente porta il nomignolo privato di Sua Maestà, ma a un anno dalla nascita non l’ha mai incontrata), onorino il “Trooping of the Colour” giovedì 2 giugno, si fa sempre più remota. Non solo per i fondamentali impegni sportivi di Harry, ma anche perché, secondo i Sussex, la Gran Bretagna non assicura loro il giusto livello di sicurezza. La biografa reale, Angela Levin, ha dichiarato al Daily Mail: “Le priorità del polo di Harry sul Giubileo spazzeranno via ogni dubbio che gli importi davvero di sua nonna, qualunque sia la scusa che troverà. Molte persone saranno sollevate dal fatto che stia lontano, non però la persona più importante di tutte: la regina”. Più importante per chi?

