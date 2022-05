Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, scoppia il giallo sul principe William a cavallo

Giada Oricchio 30 maggio 2022 a

Harry e Meghan sul balcone e William d’Inghilterra a cavallo. Sono imminenti i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, i 70 anni di regno di Sua Maestà Elisabetta II. Dal 2 al 5 giugno il Regno Unito ospiterà lo storico evento e si stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi. In un video pubblicato su Instagram (@fanroyalfamily), si vedono le prove generali per la maestosa e scenografica parata a cavallo.

Nel filmato, William d’Inghilterra è in alta uniforme e indossa il tipico colbacco delle Coaldstream Guards (il celeberrimo bearskin alto 45,7 cm e del peso di 680 grammi in vera pelle d’orso bruno canadese), mentre guida la sfilata con aria rigorosa. A un certo punto si ferma per il saluto, ma alle sue spalle spicca un dettaglio. Il colonnello delle guardie irlandesi gli dice qualcosa e il futuro re riprende la marcia. Sembra che gli dia istruzioni sui tempi. Il 2 giugno William e Kate, il principe Carlo con Camilla, Anna e Edoardo saluteranno i sudditi, al fianco di Elisabetta, dal balcone di Buckingham Palace, da basso invece ci saranno Harry e Meghan con Andrea, il terzogenito della regina, privato di tutti gli onori a seguito dello scandalo Epstein.

Tuttavia, in queste ore, Omid Scobie, l’autore del libro flop Finding Freedom e portavoce ufficioso dei Sussex, ha sostenuto che i duchi, scappati due anni fa per realizzare il sogno americano, potrebbero affacciarsi dal balcone della odiata firm reale il 5 giugno. “C’è la possibilità di una sorpresa alla fine del Giubileo, alla processione pubblica – ha detto Scobie ai tabloid - Ci sono voci secondo cui Harry e Meghan saranno lì con lei, ci sono indicazioni dal Palazzo in questo senso”.

Di sicuro Harry e Meghan saranno alla messa di ringraziamento nella cattedrale di St. Paul’s il 3 giugno ed è altamente probabile che porteranno i figli Archie e Lilibet (il 4 giugno compie un anno, nda). Lo staff reale però ha vietato ai Sussex di farsi seguire dalle telecamere di Netflix con cui stanno girando un documentario sulla loro vita. Per renderlo appetibile e monetizzabile hanno dovuto aprire le porte della villa di Montecito. E in autunno, Harry pubblicherà il libro di memorie degli anni alla corte di Sua Maestà. Si preannuncia un nuovo terremoto mediatico. Non male per chi era in cerca di privacy.

