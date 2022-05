Principe Harry e Meghan Markle al Giubileo della Regina Elisabetta. Le condizioni di sua Maestà

Giada Oricchio 06 maggio 2022 a

Che smacco per il principe Harry e la moglie Meghan Markle. I duchi di Sussex non guarderanno dall’alto verso il basso le celebrazioni per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, bensì dal basso verso l’alto come tutti gli altri commoners.

Nel pomeriggio di oggi, sono stati diffusi due comunicati ufficiali e si può dire che è stata una “guerra” giocata sul filo del tempismo. Ad aver avuto la meglio è stata Sua Maestà. Dopo aver tenuto tutti con il fiato sospeso per mesi, il principe Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle hanno fatto sapere, tramite il loro portavoce, che “sono entusiasti e onorati di prendere parte al Platinum Jubilee della regina”. Sbarcheranno a Londra con i figli al seguito: Archie, 3 anni oggi, e Lilibet Diana che spegnerà la prima candelina nel Regno Unito il prossimo 4 giugno, cioè nel bel mezzo dei festeggiamenti in onore della bisnonna.

Regina Elisabetta e Giubileo di platino, la decisione del principe Harry spazza via ogni dubbio

Tuttavia non ci saranno tappeti rossi e fanfare ad accogliere il figliol prodig, a distanza di due anni dal terremoto della Megxit, perché appena dieci minuti prima del loro annuncio, lo staff di Buckingham Palace li aveva battuti sul tempo passando una velina alla stampa che recita testualmente: “L’apparizione al balcone è prevista solo per gli esponenti della Royal family che sono attualmente impegnati con duties, con impegni reali, nel nome della regina”. Tradotto: i duchi di Sussex sono banditi dall’apparizione al balcone di Buckingham Palace, momento topico di tutte le manifestazioni della corona. Si consoleranno con il principe Andrea, duca di York, anche lui fuori dalla tribuna che conta (per l’accordo stragiudiziale con Virginia Giuffrè che lo ha accusato di violenza sessuale quando era minorenne, nda).

La precisazione di Buckingham Palace è anche il primo segnale concreto dei Windsor sulla monarchia inglese del futuro: sarà più snella e meno costosa. Solo i “working Royals” hanno diritto a certi privilegi, gli altri giù dal carro e dalle spalle dei sudditi contribuenti. E in quest’ottica non sembra una coincidenza che nel giorno dell’esclusione ufficiale di Harry e Meghan, sia stato annunciato un nuovo duty per Kate Middleton, moglie del principe William e futura regina: il patronato dell’associazione Maternal Mental Health Awareness. Oneri e onori.

Elisabetta II ama il nipote Harry, ma come ha dimostrato in 70 anni di regno, i suoi doveri vengono prima di ogni affetto. Si è fatta guidare dalla cd. “careful consideration” cioè ha voluto accanto a sé chi ha sostenuto la corona, dando una buona immagine di “the firm”, come la chiamava il fu Filippo. Così dal balcone si affacceranno la principessa Anna con il marito Sir Timothy Laurence, Carlo e Camilla, William e Kate con i tre figli, i Wessex, Sophie ed Edoardo con prole, i Kent, i Gloucester e la principessa Alexandra. I Windsor che non hanno approfittato della loro posizione privilegiata per interessi personali o a scopo di lucro.

