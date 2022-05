Fedez e il tumore al pancreas: prima volevo raggiungere i 200 milioni di euro, ora non me ne frega più niente

Alice Antico 27 maggio 2022 a

a

a

Fedez, per la prima volta dopo l’operazione, parla del tumore al pancreas dal quale è stato colto. "Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l'esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs […] la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire 'tanto c**o'...". Successivamente il cantante ha spiegato che la malattia "non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90 per cento posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori". "È stata un'operazione importante - ha aggiunto - sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino ma sto facendo attività fisica e mi ritengo molto molto fortunato".

"Vittoria è pazza di Luis Sal". La prima cotta di baby Ferragnez fa il giro del web: la reazione con lo youtuber

Il peggio è passato ma la strada per Fedez è ancora lunga. Tutto bene, ma dopo l'intervento per tumore al pancreas, il suo fisico non ha recuperato al cento per cento. “Fisicamente il problema è il fiato. Da poco ho partecipato al concerto di Tananai, cantando una sola canzone: è stata una gioia incredibile ma subito dopo avevo già il fiatone. Per il 28 giugno conto di essere pronto e carico”. E, mentre si è raccontato a cuore aperto tra amicizie ritrovate e amori confermati, ha nuovamente specificato che “l’operazione è andata bene, il tumore è stato preso in tempo […] e dall’esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia” - Sono molto fortunato”, ha concluso.

Ferragni bollente: la foto col seno al vento manda in tilt i fan

Una pagina difficile da voltare ma che gli ha permesso di mettersi in discussione e di ripartire dalle cose vera della vita: l'amore prima di tutto. E così dopo 4 anni di gelo il cantante torna anche a parlare con il "fratello" J-Ax. “Per me è stato fondamentale averlo vicino. Il giorno in cui, dopo un normale controllo, hanno trovato la massa tumorale avevo appuntamento con lui, quindi è stato tra i primi a saperlo, dopo la mia famiglia”. Ma il cambiamento più evidente dopo l’operazione, come il rapper stesso ha dichiarato, è stato senza dubbio quello inerente le sue priorità ed i suoi valori, in primis la concezione del denaro: “Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200 milioni. Ora non me ne frega più niente. Mi sono detto che non ha senso e sai perché? Perché metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che quello non è il fine”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.