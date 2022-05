Vittoria Ferragni, la prima cotta fa il giro del web: "È pazza di Luis Sal". La reazione con lo youtuber

Alice Antico 11 maggio 2022 a

a

a

"Vittoria è innamorata di Luis Sal" annuncia Fedez ai follower mostrando il video con protagonista la sua secondogenita e Luis Sal. A tavola insieme nel resort di Palermo in cui stanno festeggiando i 35 anni di Chiara Ferragni, la bimba si lancia in smorfie e gridolini davanti all'amico di papà, scatenando l'ilarità dei presenti e dei follower. Sono tutti insieme a tavola a fare colazione, dopo la cena e il primo di una serie di brindisi la serata precedente. Mentre il gruppo di festaioli si prepara per la giornata, la piccola Vittoria manifesta una simpatia speciale per lo Youtuber. La piccola di casa Ferragnez, infatti, avrebbe strane reazioni in compagnia di Luis, la maggior parte raccolte in un filmato esilarante con il brano anni Ottanta No More “I Love You’s” di Annie Lennox in sottofondo.

La piccolina ride e si emoziona quando vede Luis, mostrando buffe reazioni, tipiche di chi ha una cotta. Le immagini hanno tanto divertito i fan, che il cantante si è cimentato nel montare un filmato stile anni Ottanta con la piccola e Luis che ballano e si divertono.

Tanti i commenti dei followers e dei vip. «La prima crush non si scorda mai», appunto. "Mandale un bacino" dice Fedez a Luis, e quando lui esegue la piccolina va in brodo di giuggiole. Seduta accanto a mamma Chiara, si lancia in gridolini e diventa tutta rossa. Vittoria ha da poco compiuto un anno ma, come si suol dire, l'amore non ha età...

Ma chi è Luis Sal? Il suo vero nome è Sergio Lerme, è nato nel 1997 a Bologna. Oggi è tra gli Youtuber più celebri in Italia, ha un seguito incredibile su ogni pagina social, in particolar modo su Instagram e, essendo amico del rapper Fedez, compare spesso nelle stories dei “Ferragnez”. Luis e Fedez, tra l’altro, eseguono molte collaborazioni assieme, come la conduzione del celebre podcast web “Muschio selvaggio”.

L’anno scorso il noto youtuber ha pubblicato il suo secondo libro, “Il Luismo”, che non è un romanzo ma un manuale di consigli che si rivolge ai ragazzi e ragazze che si sentono “perduti, tristi, senza scopi, rassegnati e passivi” e vogliono cambiare la loro vita dandogli una svolta, o almeno una possibilità. Luis ha anche inciso anche una canzone dal titolo “Vagiaina”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.