Ilona Staller sembra la nipote! Come diventa Cicciolina a 70 anni con il "videoshop" di Verissimo

Le luci sparate di Verissimo trasformano Ilona Staller nella nipote. Merito del "videoshop" della trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5 che domenica 5 dicembre ha intervistato Cicciolina, 70 anni, che si è lasciata andare a confessioni intime anche sul rapporto tormentato con l’ex marito, l’artista Jeff Koons, dal quale è nato Ludwig Maximillian.

Alti e bassi nella loro relazione. Anzi, "più pianti che sorrisi. Mi sono annullata al suo fianco. Ha commesso delle cattiverie inaudite. Una volta, quando ero incinta, a Monaco di Baviera, mentre nevicava mi ha chiuso fuori sul terrazzo. Mi ha fatto male anche fisicamente” ha confessato l’ex pornostar che negli anni '80 ha ipnotizzato i maschi italiani finendo anche in Parlamento.

“Dopo la nascita di Ludwig, sono tornata in Italia con mio figlio. Lui ci ha raggiunto e poi è riuscito a portarmelo via e a tornare negli Stati Uniti. Per i giudici americani non potevo essere una buona madre, ero vista malissimo per la mia professione. Dopo cinque mesi molto dolorosi sono riuscita a vincere la causa per l’affidamento”, ha confessato alla Toffanin.

Dopo aver sofferto sofferto di anoressia e bulimia la rinascita: "Ho reagito per mio figlio. Il mio ex marito, nonostante le moltissime cause non mi riconosce neanche un euro di mantenimento, anche se dovrebbe”. Ma Ilona Staller a 70 anni è ancora alla ricerca dell'amore. “Sono single. Sto cercando un uomo leale e soprattutto che mi rispetti” confessa nel salotto domenicale di Canale 5.

