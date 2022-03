Isola dei Famosi, chi sono i naufraghi di Ilary Blasi su Canale5

Marida Caterini 21 marzo 2022 a

Al via la nuova edizione de L’isola dei famosi. Il debutto dell’adventure reality targato Canale 5 come sempre in prima serata. Dopo la pausa del 2020, il programma riprende il suo posto nel palinsesto della principale rete di Cologno Monzese e avrà come padrona di casa Ilary Blasi che già ne era stata al timone in passato. Confermata la conduzione, molte sono le novità che caratterizzato l’edizione corrente. Innanzitutto Mediaset ha ufficializzato i due opinionisti che sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Prendono il posto che era stato nel 2019 di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Inviato in Honduras è Alvin che è stato già in passato il narratore delle gesta dei naufraghi vip o presunti tali e il coordinatore delle varie prove a cui si sottopongono settimanalmente i partecipanti. Alvin torna e prende il testimone da Massimiliano Rosolino che aveva svolto le medesime funzioni. Precedentemente Alvin era stato sulle spiagge honduregne nelle edizioni targate 2015 e 2016.

La novità per quanto riguarda i concorrenti è che, quest’anno, possono partecipare, oltre che da soli, anche in coppia. Le coppie possono essere variamente formate: da fidanzati, da fratelli e sorelle, da amici, da genitori e figli. I 22 concorrenti sono, quindi, divisi in due squadre. In questa nuova ottica, Canale 5 ha ufficializzato i concorrenti. Si tratta di Guedalina Tavassi e di suo fratello Edoardo e di Lory Del Santo che gareggia con il fidanzato Marco Cucolo. La loro coppia è stata la prima a ricevere il crisma dell’ufficializzazione. C’è poi Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia che, dopo varie esperienze nei reality, questa volta parteciperà con il padre Gustavo. E poi ancora i colleghi Nick Luciani e Silvano Michetti, nonché i Cugini di Campagna. Partecipano in coppia anche Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni e infine un duo sportivo: Laura Maddaloni e il campione di boxe Clemente Russo.

I Vip che partiranno da soli sono: Antonio Zequila, che torna all’Isola dopo l’edizione del 2005, l’attore romano Nicolas Vaporidis, l’ex pilota di moto Marco Melandri e Blind, il terzo classificato a X Factor 2020. Inoltre: Roger Balduino, modello e imprenditore, l’ex Miss Argentina Estefania Bernal e Jovana Djordjevic. Anche Floriana Secondi partirà per Cayo Cochinos. Con lei Ilona Staller e Roberta Morise. Da questi nomi già si può notare il cambio del regolamento che, fino al 2021, aveva previsto soltanto single sulle spiagge dell’Honduras. Tornano, dunque, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Luxuria ha vissuto l’Isola in tutte le declinazioni: prima da naufraga, poi da inviata e adesso da opinionista e sarà accanto a Nicola Savino conduttore dell’edizione targata 2012. Ai due il compito di commentare le imprese dei naufraghi sulle spiagge dei Caraibi dove si cerca di reperire cibo per non morire di fame (o di fama). Alvin, invece, si può considerare lo storico inviato delle edizioni de L’isola da quando, nel 2015, il programma è passato a Mediaset da Rai 2 dove è stato in onda per le prime nove edizioni.

Fra i concorrenti l’attore Nicolas Vaporidis, anche produttore cinematografico, diventato famoso grazie al notissimo film Notte prima degli esami. Guendalina Tavassi torna nel ruolo di naufraga dopo dieci anni dalla sua ultima partecipazione a L’isola. Questa volta non è sola ma insieme al fratello Edoardo al quale è molto unita. Il solido legame e la complicità esistente, dovrebbero giocare a loro favore per farsi spazio tra la pletora di naufraghi a Cayo Cochinos. Lory Del Santo e Marco Cucolo, sono presenti, a loro dire, perché li unisce lo spirito d’avventura. Non solo: La Del Santo ha partecipato anche a un’altra edizione de L’isola dei famosi, la terza, quando il reality era ancora su Rai 2. E adesso si concede il bis in compagnia.



