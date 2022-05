Donald Trump ritornerà su Twitter. La promessa di Elon Musk: “Il ban una scelta stupida”

10 maggio 2022 a

Elon Musk ha rivelato che rimuoverebbe il divieto permanente di Twitter a Donald Trump se completerà l’acquisizione della piattaforma di social media. Durante una conferenza a Londra, Musk ha affermato che la decisione di Twitter di bandire l’ex presidente degli Stati Uniti «è stata moralmente sbagliata e stupida». Trump era stato espulso dalla piattaforma nel gennaio del 2021, in risposta all’assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio e al tentativo di bloccare la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden.

Inoltre Musk ha dato il suo sostegno a una nuova legge dell’Unione europea volta a proteggere gli utenti dei social media da contenuti dannosi. Il commissario per il mercato interno dell’Ue, Thierry Breton, ha dichiarato a The Associated Press martedì di aver illustrato a Musk come i regolamenti online del blocco mirano a sostenere la libertà di parola, assicurandosi anche che tutto ciò che è illegale «sarà vietato nello spazio digitale», che Musk «è pienamente d’accordo». In un video che Breton ha twittato lunedì, Musk ha detto che i due hanno avuto una «grande discussione» e che è d’accordo con il Digital Services Act, che dovrebbe ottenere l’approvazione finale più tardi quest’anno. Esso renderà le grandi aziende tecnologiche come Twitter, Google e Facebook Meta genitore di polizia le loro piattaforme più rigorosamente per i contenuti illegali o dannosi come l’odio e la disinformazione o affrontare miliardi di multe.

