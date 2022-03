Fedez e il tumore al pancreas, cosa rischia il rapper dopo l'operazione

29 marzo 2022 a

Fedez è ancora ricoverato in ospedale dopo l'intervento della settimana scorsa per asportare un raro tumore del pancreas. Fortunatamente il rapper ha preso in tempo una malattia che può avere esiti molto variabili. "Ci sono forme a lenta crescita e bassa aggressività biologica ma anche forme a elevata tendenza a dare metastasi a distanza - ha spiegato il dottor Giorgio Ercolani a ForlìToday - e queste ultime spesso determinano una riduzione significativa dell'aspettativa di vita da chi ne è colpito".

Secondo il medico, il rischio che corre ora il rapper è la formazione di una fistola. "La complicanza più frequente e temibile - conferma il dottore - è la fistola post-operatoria che può talora determinare sequele così gravi fino a una mortalità nel 2-3% dei casi. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, dopo un decorso post-operatorio più o meno complesso, si torna a fare una vita pressoché normale come prima dell'intervento".

