Fedez e la malattia al pancreas, le possibilità di guarigione e la terapia contro il tumore neuroendocrino

Dopo un lungo silenzio social, Fedez svela i dettagli della malattia annunciata il 17 marzo scorso e con un post si Instagram fa chiarezza con i suoi follower sulla diagnosi e sulla nuova sfida che gli ha messo davanti il destino. Il rapper ha scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. "I tumori neuroendocrini sono rari singolarmente - spiega Andrea Lenzi, professore ordinario di Endocrinologia all’università Sapienza di Roma - ma di tanti tipi diversi. In ogni caso, scoprirli in tempo è un importante vantaggio perché ci sono molte più chance di cura".

All'AdnKronos l'esperto spiega: "Quando queste si ammalano il pancreas può essere una delle localizzazioni, ma non l’unica. Possono annidarsi nel polmone, nell’aorta, nella tiroide, nel surrene". Le conseguenze possono essere diverse: si va dall’ipertensione ai disturbi nervosi di tipo allergico. In ogni caso la diagnosi precoce "è un grande successo ed è la chiave per non avere conseguenze gravi". Il chirurgo Massimo Falconi che ha operato il cantante in un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato: "Oggi abbiamo terapie sempre più efficaci. Se scoperto in tempo e localizzato, la chirurgia radicale porta ad alte percentuali di guarigione".

"E' uno di quei tumori che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo" aveva confessato ieri Fedez dal letto d'ospedale dopo l'intervento. Il futuro del cantante ha dunque sterzato in maniera brusca ma nella gestione della malattia di lui, si rivela il coraggio e l'amore della moglie Chiara Ferragni. "L'operazione è andata bene, ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l'importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni", scrive sul suo profilo Instagram la celebre influencer che posta anche una foto di lei e Fedez abbracciati sul lettino dell'ospedale prima dell'intervento.

