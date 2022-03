Fedez e la malattia, l'immunologa Antonella Viola spiega il gesto del rapper

28 marzo 2022 a

"Ho un raro tumore neuroendocrino del pancreas". Dopo un lungo silenzio social, Fedez ha svelato i dettagli della malattia annunciata il 17 marzo scorso e con un post si Instagram ha fatto chiarezza con i suoi follower sulla diagnosi e sulla nuova sfida che gli ha messo davanti il destino. La notizia della malattia del rapper sposato con l'imprenditrice-influencer ha sconvolto tutti, non solo fan e vip.

Sul web la notizia è rimbalzata diventando virale e facendo discutere. L’immunologa e docente all’università di Padova Antonella Viola in un editoriale su La Stampa ha spiegato il vero significato del video in cui Fedez ha parlato del suo tumore al pancreas. "Fedez ci ha mostrato che prendersi cura di sé, ascoltare i segnali che il corpo ci manda e fare prevenzione non significa essere deboli o paranoici - ha spiegato la dottoressa - Significa dare valore alla vita e a tutto l’amore che c’è o che potrà arrivare".

Secondo la Viola quello del rapper è stato un bel gesto perché di solito si preferisce vivere la malattia nel silenzio: "Uno dei motivi per cui facciamo tanta fatica a parlare della malattia, che sia essa un’infezione, un tumore o una delle tante patologie che possono colpire gli esseri umani, è l’idea strisciante che la malattia sia un qualcosa di cui vergognarsi, come se fosse una colpa".

Dunque il cantante parlando della sua malattia sui social, mettendoci la faccia, l’anima, le lacrime, le emozioni e persino la paura, ha compiuto un gesto due volte rivoluzionario: "Non solo ha spazzato via quel preconcetto che ci fa vergognare del nostro corpo malato, ma ha anche restituito al mondo maschile quella fragilità che gli stereotipi di genere gli negano. Un uomo può avere paura. Un uomo può piangere senza nascondersi. Ma, soprattutto, Fedez ci ha mostrato che prendersi cura di sé, ascoltare i segnali che il corpo ci manda e fare prevenzione non significa essere deboli o paranoici. Significa dare valore alla vita e a tutto l’amore che c’è o che potrà arrivare".

