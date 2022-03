Fedez e la foto dall'ospedale, Chiara Ferragni svela cosa succede

26 marzo 2022 a

Chiara Ferragni pubblica su Instagram una foto rubata a Fedez in ospedale dopo l'intervento al pancreas. Il rapper è seduto al tavolo ed è intento a fare colazione. Sul tavolo una tazza e qualche biscotto. Attorno al torace è evidente anche la presenza di una fascia.

La influencer sta informando passo dopo passo i fan sulle condizioni di salute di suo marito. E Fedez ha già dichiarato che non vede l'ora di tornare a casa. "A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli - ha detto Fedez - Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare".

