Fedez ha un tumore, il racconto del rapper dopo l'operazione al pancreas. Si sfoga anche Chiara Ferragni

"Ho un raro tumore neuroendocrino del pancreas". Dopo un lungo silenzio social, Fedez svela i dettagli della malattia annunciata il 17 marzo scorso e con un post si Instagram fa chiarezza con i suoi follower sulla diagnosi e sulla nuova sfida che gli ha messo davanti il destino. "E' uno di quei tumori che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas", ha fatto sapere il rapper sui propri canali social facendosi ritrarre prima e dopo l'operazione eseguita martedì scorso al San Raffaele di Milano, dove è ancora ricoverato.

"A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’", ha aggiunto il cantante prima di ringraziare tutti, dai medici ai chirurghi, agli infermieri "che mi sono stati accanto in questi giorni intesi". Poi ha rivolto un ringraziamento verso tutti coloro gli hanno inviato messaggi "di supporto e di positività".

Il futuro del cantante ha dunque sterzato in maniera brusca ma nella gestione della malattia di lui, si rivela il coraggio e l'amore della moglie Chiara Ferragni. "L'operazione è andata bene, ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l'importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni", scrive sul suo profilo Instagram la celebre influencer che posta anche una foto di lei e Fedez abbracciati sul lettino dell'ospedale prima dell'intervento. "Questa foto - scrive la Ferragni - è stata scattata lunedì pomeriggio in ospedale, il giorno prima del delicato intervento chirurgico al pancreas. Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia".

Tra i tanti messaggi di sostegno per Fedez quello più prezioso è di suo figlio Leone, che, a soli quattro anni, ha regalato un sorriso al papà a poche ore dall'operazione: "Rimettiti presto così giochiamo insieme. Ti amo tantissimo".

Lo stesso Leone, in un altro video pubblicato da Fedez nel giorno in cui ha rivelato la diagnosi l'esito dell'operazione, viene immortalato mentre regala al cantante un quadretto colorato con scritto 'Papà ti voglio bene' con Fedez particolarmente commosso.

Negli ultimi giorni il rapper milanese e la sua famiglia hanno ricevuto una vera ondata di affetto e di supporto sui social, quanto mai fondamentali per riuscire vincere questa nuova battaglia. E anche nel giorno in cui ha annunciato l'operazione svelando i dettagli della malattia si sono succeduti i messaggi di sostengo, dal governatore Attilio Fontana ("Ti aspetto per un caffè a Palazzo Lombardia"), al leader della Lega, Matteo Salvini ("Buona battaglia e buona fortuna").

