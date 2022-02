Il vero nemico sono gli Usa. Diego Fusaro non molla: usciamo dalla Nato, così niente guerra

26 febbraio 2022 a

Diego Fusaro ribadisce la sua posizione critica nei confronti degli Stati Uniti e salva la Russia nella questione del conflitto con l’Ucraina. Il filosofo ha mandato un messaggio su Twitter alle istituzioni, dando il proprio consiglio per evitare che l’Italia si ritrovi coinvolta in un confronto armato con la nazione guidata da Vladimir Putin: “Occorre ribadire che, sul piano geopolitico, il nemico sono gli USA, non la Russia. E che l'Italia dovrebbe uscire il prima possibile dalla NATO ed evitare il proprio ingresso in qualsivoglia guerra”.

