Diego Fusaro a difesa di Vladimir Putin: “Ultimo baluardo contro l'imperialismo Usa”. E poi disintegra l'Italia “colonia”

“La Russia non ha alcun interesse a muovere guerre”. A schierarsi dalla parte di Vladimir Putin e della nazione da lui guidata è Diego Fusaro, saggista e filosofo. In un’intervista ad Affari Italiani Fusaro attacca duramente gli Stati Uniti sulla questione dell’Ucraina, con pesanti accuse pure all’Italia: “La Russia è da tempo nel mirino del nuovo imperialismo made in USA. Per cui, se la guerra ci sarà, anche se diranno che è stata cagionata dalla Russia di Putin, in realtà sarà, come sempre, di responsabilità della monarchia del dollaro. Penso francamente che Putin abbia ragione su tutto il fronte. La sua Russia è oggi uno degli ultimi baluardi di resistenza all'imperialismo incontenibile della civiltà dell'hamburger. Quell'imperialismo che chiama diritti umanitari e missioni di pace il proprio vile imperialismo. Del resto, la globalizzazione altro non è se non un'americanizzazione del mondo”.

“La Nato - va avanti FUsaro - ha un'unica funzione nel 2022 e serve solo a impedire ai popoli d'Europa e soprattutto alle nazioni d'Europa di essere sovrane e indipendenti, cioè non colonie degli Stati Uniti. Poi è uno strumento imperialistico che serve solo a garantire la continuità dell'imperialismo statunitense che è la vera minaccia della pace nel mondo. L'Italia non ha sovranità militare essendo una colonia degli Stati Uniti. Fare le sanzioni alla Russia - conclude il filosofo - significa solo essere servi senza dignità di Washington".

