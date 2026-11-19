TENNIS

I problemi al ginocchio destro continuano a tenere banco attorno a Jannik Sinner, alimentando indiscrezioni su un possibile viaggio negli Stati Uniti per un nuovo consulto medico dopo le verifiche svolte in Italia.

Il tennista non è ancora tornato a giocare dalla finale di Wimbledon vinta a luglio e, secondo quanto riportato da Vanity Fair, avrebbe valutato la strada di un parere Oltreoceano per affrontare la situazione. A ottobre, in un post su Instagram, lo stesso Sinner aveva comunicato lo stop: “Ciao a tutti, insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita”.

All’origine dello stop vi sarebbero più ipotesi, ma finora il quadro clinico resta con interrogativi e cautela. A commentare gli ultimi aggiornamenti è Andrea Bernetti, segretario generale Simfer e ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento, che ha richiamato la prudenza sull’orizzonte del rientro: “Allo stato attuale, anche solo riuscire a competere al Six King Slam e poi all’Australian Open sarebbe fantastico”. Bernetti ha legato l’ipotesi del viaggio oltreoceano alle incertezze ancora presenti sul percorso di recupero: “Evidentemente ha ancora qualche problema che non gli permette di essere sicuro, in vista del rientro previsto per fine anno.

Resta dunque alta l’attenzione sulle condizioni dell’altoatesino, che si muovono in un quadro di prudenza e attesi per segnali concreti sul futuro.