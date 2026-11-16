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Il Comitato Esecutivo della Uefa ha nominato Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese (Fff), come suo candidato alla presidenza della Fifa, sfidando l’attuale presidente Gianni Infantino nelle elezioni previste per il 18 marzo 2027 a Rabat. La candidatura di Diallo dovrà essere formalmente ratificata domani dal Comitato Esecutivo della Fff, ha dichiarato la Confederazione europea. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature alla presidenza della Fifa scade mercoledì a mezzanotte. “Nel corso di una riunione tenutasi oggi e presieduta dal presidente della Uefa Aleksander Ceferin, le federazioni nazionali rappresentate nel Comitato Esecutivo Uefa e nel Consiglio Fifa hanno invitato Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese (Fff), a candidarsi alle elezioni presidenziali della Fifa nel marzo 2027, assicurandogli all’unanimità il loro pieno sostegno”, ha dichiarato l’organo di governo del calcio europeo in un comunicato stampa.

In prima linea nell’opposizione a Gianni Infantino sin dalla rivelazione del progetto, poi abbandonato, di creare la Fifa for Enterprise (Ffe) una società commerciale aperta agli investitori privati, la Uefa era alla ricerca di un candidato credibile per sfidare il dirigente italo-svizzero, in carica dal 2016. Dopo diversi rifiuti, tra cui quelli del canadese Victor Montagliani, presidente della Concacaf (Confederazione calcistica del Nord, Centro America e Caraibi), del qatariota Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, e dell’ex allenatore dell’Arsenal Arsene Wenger, la Confederazione europea ha optato per il sessantatreenne, che era stato a lungo alleato di Infantino prima di prenderne le distanze in seguito alla controversia globale suscitata dalla sua iniziativa. Oltre a Gianni Infantino e Philippe Diallo, hanno annunciato la loro intenzione di candidarsi anche Kozo Tashima, presidente onorario della Federazione calcistica giapponese, e l’ex calciatore svizzero Ramon Vega.

La Uefa ha sottolineato la “vasta esperienza a tutti i livelli” di Diallo nel calcio. Il francese è infatti membro del Comitato Esecutivo della Uefa e dal 2003 ricopre anche il ruolo di giudice unico della Camera di Risoluzione delle Controversie della Fifa, il che gli conferisce una conoscenza approfondita del funzionamento dell’organo di governo del calcio mondiale. Lo sfidante di Infantino ha assunto la presidenza della Federazione Calcistica Francese nel gennaio 2023, in seguito alle dimissioni di Noel Le Graet, estromesso a causa di una serie di scandali. In precedenza, aveva guidato l’associazione dei club professionistici francesi ed era membro del consiglio di amministrazione della Lega Calcio Professionistica. La partita rimane tutt’altro che scontata. Dopo mesi di dure polemiche, Infantino si è rialzato e si è assicurato il sostegno della Confederazione calcistica asiatica (Afc), che inizialmente si era schierata contro di lui insieme a Uega e Concacaf. L’italo-svizzero gode inoltre del sostegno delle confederazioni di Africa (Caf) e Sudamerica (Conmebol). Diallo, che a differenza di Kozo Tashima non è membro del Consiglio Fifa, è inoltre poco noto al di fuori dell’Europa, e infatti non era mai stato considerato come potenziale sostituto fino al ritiro di Arsene Wenger dalla corsa. “Wenger ha esitato a lungo, ma è rimasto il Piano A della Uefa”, riferisce ad Afp fonte vicina agli organi di governo del calcio. Infine Diallo potrebbe pagare la sua passata vicinanza a Infantino, con il quale non aveva mai avuto contrasti prima che esplodesse il caso Ffe.