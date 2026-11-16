Corsa alla Figc

A prevalere, secondo il legale del senatore, è stata la volontà di non alimentare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale

Si abbassano i toni, almeno sul fronte del contenzioso elettorale nella corsa alla presidenza della Figc. Adriano Galliani ha deciso di non impugnare l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò, evitando così un nuovo scontro in vista dell’Assemblea elettiva del 14 dicembre. La decisione è stata comunicata dal suo legale, Filippo Lattanzi, che ha spiegato come il senatore abbia scelto di non procedere pur ritenendo che il riconoscimento dell’accredito del Genoa a sostegno di Malagò possa costituire “un pericoloso precedente”. Il club aveva infatti già accreditato Galliani, prima di sottoscrivere un secondo accredito per l’ex presidente del Coni. A prevalere, secondo il legale, è stata la volontà di non alimentare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale. “Il sistema calcio ha bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno, anche con gesti di responsabilità come questo”, ha sottolineato Lattanzi.

Dal canto suo, Malagò ha accolto positivamente la rinuncia, definendola “una scelta di buon senso”. Il candidato alla presidenza federale ha però osservato che la stessa iniziativa di Galliani si sarebbe potuta evitare. “Un’ulteriore iniziativa contenziosa avrebbe soltanto alimentato tensioni delle quali il calcio italiano non ha alcun bisogno”, ha dichiarato, ricordando anche la precedente contestazione sulla nomina della Commissione, che a suo giudizio avrebbe generato “inutili allarmismi”. Il richiamo alla responsabilità, ha aggiunto, deve tradursi anche nella capacità di evitare polemiche e iniziative pretestuose. A margine della cerimonia della Panchina d’Oro a Coverciano, Malagò ha poi scherzato con i giornalisti: “Lo immaginavo, adesso da qui al 14 dicembre che fate e di che parlerete? Non c’è più quel tema, parleremo solo di dinamiche che portano alle elezioni, con il massimo della serenità e della signorilità”.

Dalla partita politica al campo, quello che ha visto l’Italia soccombere proprio sul più bello sciogliendosi in casa del Belgio e perdendo così il pass per i quarti di Nations League. Malagò vede comunque il bicchiere mezzo pieno: “Purtroppo ieri sera non è andata bene, però credo che si sia fatto molto bene”. Malagò ha definito il bilancio “molto buono”, ricordando le difficoltà del girone con Turchia, Francia e Belgio: “Sembravamo agnelli sacrificali, rimaniamo in Nations e c’è lavoro da fare, ma il percorso è partito ed è partito bene”.