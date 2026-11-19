Tennis

Il romano spreca due set point poi crolla. Fuori anche Bolelli-Vavassori nel doppio

La delusione di Flavio Cobolli, la gioia di Carlos Alcaraz. I due volti della medaglia della quarta giornata delle Atp Finals raccontano sentimenti contrastanti. Il romano si è giocato il tutto per tutto nella gara serale contro Frances Tiafoe, un match condotto a viso aperto e sfumato sul più bello. L’inizio è stato tutto a favore dell’azzurro che ha strappato il break all’americano nel primo game, un’iniezione di fiducia potenzialmente potentissima, che però non è bastata. Tiafoe, pur non giocando il suo miglior tennis nel primo parziale, è riuscito a rimettere in parità i giochi nel sesto game e per Flavio la sfida si è complicata, soprattutto a livello mentale. Tanti errori, tanta pressione ed emozioni difficili da gestire. Il colpo di grazia è arrivato con il tie-break: dopo aver sprecato due set point, il tennista romano è capitolato, cedendo di colpo anche nel secondo parziale nel quale non è riuscito a tenere nemmeno un servizio (7-6 6-0 il risultato).

Cobolli esce dall’Inalpi Arena da eliminato con una partita ancora da giocare, quella ininfluente ai fini della classifica contro Carlos Alcaraz, già certo di essere in semifinale dopo aver asfaltato Medvedev nel match della sessione diurna (6-2 6-4 il punteggio). Cobolli ha pagato una stagione sfiancante, che lo ha portato a Torino sicuramente non al 100% della condizione mentale e fisica, oltre alla mancanza di esperienza in una competizione di altissimo livello come le Atp Finals. Per lui sarà importante fare tesoro di queste giornate e riprendersi in vista della Davis. Quello che si è visto in campo invece nel primo incontro di giornata è stato un Alcaraz stratosferico. «Too good» le parole di Medvedev quando si sono abbracciati a fine match. Tutto vero. Troppo forte, al momento per chiunque. I quattro mesi di stop hanno fatto bene a Carlitos che si è presentato a Torino in una condizione straripante. Domani il russo e Tiafoe si giocheranno il secondo posto in semifinale. Oggi invece nel gruppo McEnroe, Shelton sfiderà Jodar mentre Zverev affronterà Fritz. Salutano le Finals (anche se giocheranno ancora una partita) anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori sconfitti dalla coppia formata da Harrison e Skuspki con il punteggio di 6-3 6-4.

Riproduzione riservata