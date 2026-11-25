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Vincitrice di due Coppe del mondo generali e di due ori olimpici a Milano-Cortina 2026, lascia con 37 vittorie e 85 podi in Coppa

Soltanto ieri, dopo 91 giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro, Federica Brignone era tornata sugli sci sulla pista di Cervinia e a caldo si era lasciata andare a fine mattinata: “Sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta”. Oggi la dura presa d’atto: “Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto che mi fa troppo male. Per cui ho deciso di finire la mia carriera da atleta e di non fare più le gare”. Si chiude a 36 anni la carriera agonistica della Tigre, una delle più grandi sciatrici italiane di sempre. La campionessa azzurra ha annunciato il ritiro con un video diffuso dalla Federazione italiana sport invernali, dopo aver provato a tornare sugli sci a Cervinia tre mesi dopo l’operazione di fine agosto.

Nata a Milano il 14 luglio 1990, figlia dell’ex slalomista Maria Rosa ‘Ninna’ Quario e di Daniele, maestro di sic e allenatore, Brignone ha esordito in Coppa del mondo il 28 dicembre 2007 nel gigante di Lienz. Da allora ha disputato 363 gare nel massimo circuito internazionale, conquistando 85 podi, di cui 37 vittorie, quarta nella classifica all-time alle spalle di giganti come Shiffrin, Vonn, Moser-Proll e davanti alla connazionale Goggia di 10 vittorie. Il primo successo è arrivato il 24 ottobre 2015 nel gigante di Sölden, mentre il primo podio risale al 28 novembre 2009, con il terzo posto nel gigante di Aspen. Il suo nome è legato soprattutto a un’impresa mai riuscita prima a un’italiana: la conquista per due volte della classifica generale di Coppa del mondo, nel 2020 e nel 2025. Nel suo palmares figurano anche cinque coppe di specialità: due di gigante (2020 e 2025), due di combinata (2019 e 2020), una di supergigante (2022) e una di discesa (2025). In Coppa del mondo ha ottenuto 17 vittorie in gigante, 13 in supergigante, cinque in combinata e due in discesa.

Il punto più alto della sua carriera è arrivato ai Giochi di Milano-Cortina 2026, quando - 10 mesi dopo la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra - ha conquistato due medaglie d’oro, in gigante e supergigante. Un doppio trionfo che ha portato a cinque il totale delle sue medaglie olimpiche: all’argento in gigante e al bronzo in combinata di Pechino 2022 si aggiunge il bronzo in gigante ottenuto a PyeongChang 2018. Anche ai Mondiali Brignone ha lasciato il segno, con cinque medaglie: due ori e tre argenti. Nel 2025 a Saalbach ha vinto il titolo iridato in gigante e l’argento in supergigante; nel 2023 a Méribel aveva conquistato l’oro in combinata e l’argento in gigante. Il primo podio mondiale era arrivato nel 2011 a Garmisch-Partenkirchen, con l’argento in gigante. Allenata dal fratello Davide, componente dello staff tecnico della Nazionale, Brignone lascia lo sci dopo aver raggiunto risultati senza precedenti per una sciatrice italiana. Una carriera costruita tra tecnica, versatilità e capacità di imporsi in discipline diverse, fino ai due ori olimpici che hanno segnato l’ultimo capitolo della sua storia agonistica.