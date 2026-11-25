I gruppi organizzati invitano i tifosi biancocelesti a tornare allo stadio il 6 dicembre. La lettera di Bisignani

Caro direttore, un regalo di Natale per i miei nipotini.

È difficile spiegare ad un bambino che la sua Lazio è prima in classifica ma nessuno lo porta all’Olimpico a vederla. Oggi sono felice per loro. Per mesi siamo rimasti fuori dall’Olimpico, aspettando invano che Claudio Lotito e la società facessero un passo verso la tifoseria. In questa lunga stagione di proteste a muoversi sarà la generosità dei tifosi: a dicembre tutti allo stadio! Ma è un regalo, non un armistizio.E se Lotito sembra aver scelto un’antica massima del potere - Oderint, dum metuant - mi odino, purché mi temano, la nostra risposta rende ancora più amaro il suo cinismo e lo isola ancor di più dal mondo reale. È un passo verso la squadra e per i nostri bambini. Domenica 6 dicembre, contro l’Atalanta -una settimana prima del derby- torneremo a casa. Credo che la nostra mobilitazione abbia spinto la società ad alcuni acquisti che altrimenti non ci sarebbero stati. E credo che Gattuso abbia trovato proprio qui la ragione più forte per il suo riscatto. Si è preso sulle spalle una squadra da ricostruire e un popolo ferito. Ha rispettato la nostra scelta e ha detto di sognare l’Olimpico pieno.

In ogni trasferta, a fine partita, i giocatori biancocelesti venivano sotto il settore ospiti a salutarci. Il 6 alzeranno gli occhi e ci ritroveranno a casa; il 22, in massa a San Siro. «A dicembre abbiamo deciso di regalarci un mese intero di Lazio», dice il comunicato. Leggendolo ho pensato ai miei nipotini, che per mesi mi hanno implorato di portarli allo stadio. A settant’anni passati, mi accorgo che l’Olimpico manca a me quanto a loro. La contestazione, civile come è stata finora, continuerà anche dentro lo stadio. «Portate i bambini», hanno scritto i tifosi. È la frase che mi è rimasta dentro. Una bandiera in mano, una sciarpa al collo. Per tutti noi restare lontani da quelle scale per tanto tempo è stato un grande dolore. Fra cinquant’anni, chissà, uno di loro tornerà all’Olimpico con un bambino per mano. Quando la Lazio entrerà in campo e tutti si alzeranno, quel bambino si metterà in punta di piedi per vedere. E forse, in quel momento, a mio nipote tornerà in mente l’abbraccio del nonno che lo sollevava sopra le teste. È questo il regalo che vorrei fare loro a Natale.