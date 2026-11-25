Le scelte Molina in vantaggio su Lulli sull'altra corsia

Balerdi recupera ma in difesa c’è N’Dicka. Resta viva l’ipotesi Cristante trequartista

Contro i più forti senza snaturarsi. Il piano partita della Roma non cambierà nemmeno al Parco dei Principi dove stasera i giallorossi affronteranno la squadra che ha vinto le ultime due edizioni della Champions League. Un solo grande dubbio a poche ore dal fischio d’inizio del match nella ville lumière. Giocarsela con i due trequartisti argentini oppure alzare Cristante con De Roon accanto a Koné e solo uno tra Dybalae Soulé vicino a Malen. La prima ipotesi sembra comunque quella più accreditata. Anche se Vitinha è una fonte decisiva per Luis Enrique e Cristante potrebbe agire da disturbatore grazie alla fisicità, Gasp dovrebbe puntare sulla qualità sudamericana con Soulé che potrebbe essere il trequartista alle spalle del duo Dybala-Malen. Ma il ballottaggio resta aperto.

Per il resto scelte simili rispetto a quelle viste al Tardini. N’Dicka tornerà al centro della difesa insieme a Mancini ed Hermoso davanti al rientrante di coppa Svilar. Balerdi ieri ha svolto la rifiniura con il gruppo ed è stato convocato ma partirà dalla panchina. Wesley, invece, è pronto a tornare dall’inizio in coppia con Molina, anche se Gasp dovrà decidere le corsie di competenza anche in base alla qualità e alla velocità degli avversari. Le assenze di Kvaratskhelia e Doué sono pesanti ma i parigini, comunque, fanno paura con Dembele, Godts e Ferran Torres. Difficile vedere Lulli in Champions e resta remota la pista che porta a Ghilardi schierato da quinto.

La cerniera mediana confermata con Cristante e Koné, sempre con la possibilità di sfruttare De Roon e alzare il quattro. In mezzo al campo previsti i duelli più intensi col terzetto Neves, Fabian Ruiz e Vitinha dal tasso tecnico elevatissimo. Chi è partito con la squadra ma non sarà della partita è Rensch. L’olandese si è fermato di nuovo, stavolta all’adduttore sinistro. Gli esami svolti ieri hanno rilevato una lesione di medio grado che lo terrà fuori circa un mese col rienro in campo quindi previsto per il 2027. Oltre ai due match di Champions con Psg e Sporting, salterà anche le gare di campionato con Monza, Bologna, Lazio e Juventus.

Dopo la gara la squadra resterà una notte a Parigi per poi tornare domani nella Capitale.

L.P.

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