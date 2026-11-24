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Non vede l’ora di tornare in campo Jannik Sinner dopo l’operazione al ginocchio, ma ora c’è da pensare al recupero. “Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo tentato in ogni modo di curare il mio infortunio senza ricorrere a un intervento chirurgico. Dopo alcuni progressi iniziali molto incoraggianti, purtroppo il ginocchio non ha risposto come tutti speravamo; per questo motivo, oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale”, racconta il campione azzurro in un post sui social.

Parole che intendono tranquillizzare i fan dopo l’operazione al ginocchio a cui è stato sottoposto oggi in Finlandia. “Mi manca molto stare in campo e ora inizierò il percorso di recupero insieme al mio team”, ha proseguito il campione azzurro che ha infine ringraziato i tifosi: “Grazie a tutti per il vostro sostegno. A presto!”.

Nel comunicato del suo entourage si spiega che “Sinner si è sottoposto con successo a un piccolo intervento chirurgico per migliorare le condizioni della sua bandelletta ileotibiale. L’operazione è stata eseguita dal chirurgo ortopedico professor Lasse Lempainen. L’atleta italiano inizierà ora il suo percorso di recupero insieme al proprio staff medico”. Non ci sono