Pedro dice basta. Dalla Lazio al ritiro: chiude una carriera leggendaria tra Champions, Mondiali ed Europei

bacheca impressionante

Pedro Rodríguez annuncia il ritiro dal calcio dopo una carriera costellata di trofei

Prima l’addio alla Lazio e al calcio italiano, a giugno scorso, ora la decisione di appendere gli scarpini al chiodo. Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, per tutti solo Pedro, si ritira. Il calciatore spagnolo, che a luglio prossimo soffierà su 40 anni, ha annunciato sui social la decisione di ritirarsi: “Penso che sia il momento giusto - ha scritto - Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo nella mia vita. Sono orgoglioso di aver vissuto il mio sogno e di tutte le persone che sono state al mio fianco per renderlo realtà. Grazie calcio per avermi reso così felice”.

Pedro, originario di Tenerife, vanta una bacheca colma di trofei più importanti: 25 in tutto, tra cui Champions League, Supercoppa Uefa, Coppa del mondo per club, Mondiale ed Europeo vinti con la Spagna. Tra Barcellona, Chelsea, Roma e Lazio ha messo insieme 841 partite e oltre 200 gol. “Ricordo ancora oggi il rumore, migliaia di persone sugli spalti e un ragazzo di vent’anni di Tenerife - ancora le sue parole sui social - che aspettava a bordo campo, proprio qui. Quel giorno sono entrato in un campo da calcio e ho aperto la porta a un’altra vita. In quel momento era impossibile immaginare cosa sarebbe successo dopo. Tutto è iniziato su un campo di terra sulla mia isola, Tenerife, e su una palla che non ho mai lasciato andare. Far parte del miglior Barça della storia è stato un privilegio, abbiamo vinto tutto e stupito il mondo”.

Poi la scelta dell’Inghilterra, del Chelsea, dove Londra “mi ha insegnato a ricominciare da zero, a scoprire un’altra cultura e a crescere come persona. In Italia, l’Italia ha toccato il mio cuore”. E ancora: “Sono arrivato come veterano e mi hanno trattato come un figlio. Oggi torno dove tutto è iniziato” ha detto ancora, ammettendo di sentire di essere “diventato un grande eroe”.