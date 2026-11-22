Capocannoniere

L’olandese: «Fare quattro gol è sempre bello, regalerò il pallone ai miei figli»

Il poker è servito. Dopo le due triplette con il Pisa, ad inizio aprile, e con la Fiorentina, nella prima giornata di campionato, Malen ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella, realizzando quattro gol contro il Parma. L’ultimo a riuscirci, con la maglia della Roma, era stato Vincenzo Montella in occasione del derby vinto con la Lazio nel 2002, anche in quel caso con il risultato di 5-1. L’impatto del centravanti olandese, prelevato dall’Aston Villa per 27 milioni complessivi tra prestito e riscatto, è stato devastante. E la parola centravanti è proprio la chiave del successo di Bobby.

Perché Gasperini ha intuito che, spostando al centro dell’attacco Malen, con il suo primo controllo e la sua conclusione secca, avrebbe ottenuto notevoli risultati. Anche se, probabilmente, sia il tecnico piemontese che l’ex Aston Villa non si aspettavano questi numeri. Sono dodici i gol segnati in campionato, sedici considerando anche i quattro in Champions League. Da quando è sbarcato in Italia, Malen ha messo a referto trentuno reti con la maglia giallorossa in trentacinque presenze. Praticamente uno a partita. Considerando soltanto il campionato, invece, l’attaccante olandese è a quota ventisei. È solamente il secondo giocatore nella storia della Roma capace di segnare più di venticinque gol in un anno solare in Serie A dopo Pedro Manfredini (ventisei nel 1960). E se il numero quattordici giallorosso va avanti con questa media, qualsiasi tipo di sogno è possibile. «Non era una partita facile, soprattutto per come si era messa ha ammesso Malen ai microfoni di Dazn - Nel calcio esistono periodo con momenti belli e brutti. Alla Roma sono contento e questo è l’importante. Il pallone lo darò a uno dei miei figli. Probabilmente gli piacerà quello giallo, ne avevo solo di colore bianco». Il Tardini è uno stadio che porta bene all’olandese. Lo scorso anno, a tempo scaduto, aveva trasformato il rigore che aveva tenuto vive le speranze della Roma di arrivare in Champions League.

A Gasperini, però, va dato il merito di averlo valorizzato come nessuno aveva mai fatto prima. «È sempre stato un giocatore forte, basta vedere il suo percorso. Gioca nell’Olanda, è stato al Borussia Dortmund e all’Aston Villa. Non vai in queste squadre se non hai valori notevoli ha affermato l’allenatore di Grugliasco Probabilmente, l’ho messo nella posizione in cui si esprime meglio. In Italia parlano i numeri. In questo momento è straordinario per le sue caratteristiche e per come si combina con la nostra squadra». A servire l’olandese in occasione della prima rete è stato Lulli: «È un giocatore stupendo, fantastico. Mi piace molto il gioco di Gasperini, esalta noi esterni».

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