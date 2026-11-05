Fine di un ciclo. Ma può iniziarne uno peggiore (anche qui)

l'editoriale

Purtroppo era un esito scontato, e Il Tempo lo aveva anticipato ancora tre giorni fa: «Male Trump ma questi democratici sono al loro peggio», avevamo scritto scommettendo sul risultato delle elezioni di midterm.

In sintesi: purtroppo negli ultimi mesi Trump ce l’ha messa tutta per farsi detestare. E ora, secondo una dinamica fin troppo nota, gli verranno addossate sul groppone colpe molto maggiori di quelle che ha. Anzi, gli verranno negati pure i meriti che potrebbe vantare a buon diritto.

📌 DAL CIUFFO AL BURQA

Trump al voto di midterm rimedia una sconfitta (meritata). Ma vincono i democratici peggiori di sempre

📌 Giù le mani dalle partite Iva

📌 Il business della coop romana dell’ex terrorista

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Se invece vogliamo vederla in positivo, i repubblicani hanno due anni di tempo per riorganizzarsi e per non essere travolti nel 2028.

Ma attenzione ai dem vincenti. Trionfano attestati sulla linea più estremista di sempre, tra socialcomunisti e islamisti conclamati.

Prendete il nuovo senatore del Michigan, Abdul El-Sayed. Ha parlato di «regimi genocidi» da non finanziare più, Israele in testa. Si presenta come capitalista, ma si muove circondato da socialisti e da chi non ha mai nascosto simpatie per Hamas e Hezbollah. Ecco il nuovo volto del Partito Democratico.

Ora il guaio è tutto per noi. Abbiamo una sinistra, a casa nostra, che è indietro di un ciclo politico ma sempre avanti di un disastro. E dunque aspettatevi imitatori imbarazzanti di quella tendenza.

Schlein sarà indotta a seguire le sue vere ispiratrici, le peggiori sindache dem Usa: Karen Bass a Los Angeles, che ha trasformato la città in un «santuario» blindato contro ogni controllo federale; oppure le altre amministratrici progressiste che hanno fatto dell’ideologia e dell’immigrazione senza limiti il loro unico programma.

Li avete visti i giovani del Pd che ora qui da noi vengono mandati al massacro in tv?

Rimediano figuracce ma intanto veicolano e «normalizzano» concetti allucinanti: spaccare le vetrine dà lavoro ai vetrai, le occupazioni vanno capite, le devastazioni sono solo «segnali di disagio». Non è un lapsus: è la linea.

Chi legge Il Tempo sta una mossa avanti, come in una partita di scacchi: ora sapete come si muoverà la sinistra italiana.

Prepariamoci al peggio.