serie a

I biancocelesti mantengono imbattibilità e primato solitario. A segno Provtsgaard e Isaksen. Nella ripresa i granata accorciano con Adams

La Lazio di Gattuso non si ferma. La formazione biancoceleste vince in trasferta contro il Torino per 2-1 nella gara valida per la tredicesima giornata di serie A e mantiene l’imbattibilità e la vetta solitaria della classifica salendo a 35 punti ottenendo l’undicesima vittoria stagionale.

Decidono le reti biancocelesti di Provtsgaard e Isaksen al 42′ e al 44′. Nella ripresa i granata accorciano le distanze con Adams al 62′ ma non basta, inutile l’assalto finale dei padroni di casa di Abate che mancano la vittoria da oltre un mese restando a 14 punti. Gattuso ha raggiunto e affiancato lo storico allenatore Tommaso Maestrelli nei primati della Lazio con 13 partite senza sconfitte portando la Lazio a 10 giornate consecutive in testa alla classifica consolidando uno storico primato biancoceleste e superando ogni precedente avvio nella storia del club dopo aver giÃ fissato il primato di 10 vittorie nelle prime 12 gare.

La partita

Si comincia con Gattuso che ritrova capitan Zaccagni ma perde Taylor, sostituito da Dele-Bashiru. Abate sceglie Simeone e Adams in avanti, supportati da Vlasic. Si vedono di più i padroni di casa in avvio di gara. Al 5′ Mandas salva per la prima volta il risultato, respingendo una conclusione di Simeone su suggerimento di Casadei, a sua volta pescato brillantemente da Adams. Il portiere greco deve intervenire anche al 16′ su una conclusione di Vlasic.

Con il passare dei minuti esce fuori la Lazio. Al 32′ Perri interviene su Frattesi, mentre al 42′ arriva la rete del vantaggio ospite. Calcio d’angolo di Zaccagni e colpo di testa di Provstgaard, che sfugge a Coco e insacca alle spalle di Perri.

Passano non più di due minuti prima del raddoppio, che nasce ancora una volta dal piede di Zaccagni. Il capitano della Lazio, rientrato dopo il problema alla coscia, sfrutta l’inserimento di Isaksen e gli serve un pallone perfetto, che il danese controlla prima di battere Perri. Si va all’intervallo sul risultato di 0-2.

La prima grande palla gol della ripresa arriva da Simeone, che dal limite calcia sul palo alla sinistra di Mandas, bravo a deviare la sfera sul legno. Al 62′ il Torino trova il gol. Angolo di Mandragora e girata di testa di Che Adams, che non lascia scampo a Mandas.

Nel finale torna a farsi vedere la Lazio. All’86′ Perri salva su Frattesi, poi Pinamonti spedisce fuori. Ma negli ultimi secondi è Mandas a essere decisivo sugli assalti avversari. La Lazio vince 2-1, si porta a quota 35 e continua a guardare tutti dall’alto.