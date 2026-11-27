Moto Gp

Lo spagnolo la scorsa domenica ha vinto il suo decimo titolo, l’ottavo nella classe regina

Clamoroso annuncio da parte di Marc Marquez, che si ritirerà al termine della stagione. Il neo campione del mondo della MotoGp, che la scorsa domenica a Portimao ha vinto il suo decimo titolo, l’ottavo nella classe regina, ha comunicato l’intenzione di lasciare le competizioni dopo il Gp di Valencia di questo weekend. “Questa sarà la mia ultima gara in MotoGp” ha dichiarato lo spagnolo, sfogliando una serie di cartelli davanti alle telecamere.