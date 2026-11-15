Scintille a Indian Wells. Insulto di Sabaleva nella finale con Svitolina: cosa è successo (video)

Bufera sulla bielorussa Alina Sabalenka dopo la sconfitta contro l’ucraina Elina Svitolina alle WTA Finals di Indian Wells. A denunciare l’accaduto, su X, la federtennis ucraina, secondo la quale l’ex numero 1 del ranking mondiale avrebbe rivolto offese piuttosto pesanti alla rivale.
“‘Quei f... ucraini’ o forse ‘Quella f... s... ucraina’: sono queste le parole che Aryna Sabalenka sembra pronunciare in russo, a giudicare dal movimento delle sue labbra durante il match delle WTA Finals contro Elina Svitolina - scrive nel suo post la federtennis ucraina -. Che straordinaria dimostrazione di rispetto e sportività da parte della numero 2 del mondo. Ma certo, continuiamo pure a chiedere alle tenniste ucraine perché si rifiutino di stringere la mano alle loro avversarie russe e bielorusse. A quanto pare, è questo il problema più grave nel tennis”. Alla fine del match Svitolina non ha stretto la mano all’avversaria.
Le scuse parziali di Sabalenka sono arrivate via social. “Vorrei chiarire un episodio del mio recente match che sta circolando online - ha scritto Sabalenka in un post -. Il mio commento non era rivolto a Elina. Ero frustrata per via di un piccolo gruppo di spettatori che esultava in modo aggressivo a ogni mio errore, e ho reagito d’impulso. Detto questo, avrei dovuto gestire la mia frustrazione in modo diverso e chiedo scusa a chiunque io possa aver offeso. Elina ha giocato un’ottima partita e le auguro il meglio per il prosieguo del torneo”, ha concluso.