Scintille a Indian Wells. Insulto di Sabaleva nella finale con Svitolina: cosa è successo (video)

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Il labiale della bielorussa nella partita persa contro la tennista ucraina e gli strascichi post match

Bufera sulla bielorussa Alina Sabalenka dopo la sconfitta contro l’ucraina Elina Svitolina alle WTA Finals di Indian Wells. A denunciare l’accaduto, su X, la federtennis ucraina, secondo la quale l’ex numero 1 del ranking mondiale avrebbe rivolto offese piuttosto pesanti alla rivale.

“‘Quei f... ucraini’ o forse ‘Quella f... s... ucraina’: sono queste le parole che Aryna Sabalenka sembra pronunciare in russo, a giudicare dal movimento delle sue labbra durante il match delle WTA Finals contro Elina Svitolina - scrive nel suo post la federtennis ucraina -. Che straordinaria dimostrazione di rispetto e sportività da parte della numero 2 del mondo. Ma certo, continuiamo pure a chiedere alle tenniste ucraine perché si rifiutino di stringere la mano alle loro avversarie russe e bielorusse. A quanto pare, è questo il problema più grave nel tennis”. Alla fine del match Svitolina non ha stretto la mano all’avversaria.

🤬“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”?



These are the words 🏳️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against 🇺🇦 Elina Svitolina.



What a… pic.twitter.com/xge5dqdigZ — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026

Le scuse parziali di Sabalenka sono arrivate via social. “Vorrei chiarire un episodio del mio recente match che sta circolando online - ha scritto Sabalenka in un post -. Il mio commento non era rivolto a Elina. Ero frustrata per via di un piccolo gruppo di spettatori che esultava in modo aggressivo a ogni mio errore, e ho reagito d’impulso. Detto questo, avrei dovuto gestire la mia frustrazione in modo diverso e chiedo scusa a chiunque io possa aver offeso. Elina ha giocato un’ottima partita e le auguro il meglio per il prosieguo del torneo”, ha concluso.