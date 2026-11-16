Italia, un’altra lezione. Di nuovo ko col Belgio e addio Nations League

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Azzurri di nuovo ko col Belgio. A Bruxelles finisce 4-1 e addio Nations League Passo indietro dopo il successo sulla Francia, Mancini chiude al terzo posto

KI Diavoli rossi spediscono l’Italia all’Inferno. Gli Azzurri perdono per quattro a due a Bruxelles, scivolano al terzo posto nel girone e dicono addio alla fase finale della Nations League. La prestazione offerta della Nazionale Italiana allo Stadio Re Baldovino è modesta, nonostante il vantaggio iniziale la nazionale Italiana è stata travolta dal Belgio; soltanto gli interventi di Donnarumma hanno limitato un passivo che sarebbe potuto essere ancor più largo. Le scelte iniziali di Mancini sono state infauste; l’inserimento di Pisilli e Koleosho nel tridente offensivo non ha risposto alle attese mentre la prestazione di Fagioli è stata assolutamente negativa; l’obiettivo del ct italiano in questa fase era quello di trovare giovani per avviare il nuovo progetto, e le risposte in taluni casi sono state più che incoraggianti: l’Italia ha trovato il centravanti per il prossimo decennio, Pio Esposito - a bersaglio anche ieri - ha già raggiunto la doppia cifra in azzurro: dieci gol in quindici partite, la media è impressionante. Le buone notizie finiscono qui; la partita ha evidenziato una differenza significativa, il Belgio ha sovrastato l’Italia dal punto di vista tecnico, tattico e fisico; discesa sulla destra di Kayode e grande conclusione di Esposito che anticipa la conclusione con un destro efficacissimo: la palla tocca la traversa e termina in rete.

Sono passati undici minuti, ma la scintilla azzurra anziché colpire la formazione di Van Bommel, la accende; il Belgio nel giro di un quarto d’ora si prende la partita: la sorte abbraccia i padroni di casa che trasformano un tiro sbilenco di De Bruyne in una palla gol, e un altro intervento fuori tempo di De Keteleare serve a De Cuyper la palla del pareggio. Passano quattro minuti e il Belgio trova il vantaggio: palla nel cuore della difesa italiana, Calafiori scivola consentendo a Michele di colpire di testa, sulla respinta di Donnarumma arriva Ngoy e firma il raddoppio. L’Italia è stordita, sulle corsie esterne non funziona nulla, in mezzo al campo Fagioli gira a vuoto mentre Tonali e Barella faticano ad arginare le veloci ripartenze degli avversari; al 26′ il Belgio trova il terzo gol grazie a uno slalom di Doku che salta con estrema facilità Bastoni e Scalvini, poi chiude con un sinistro in diagonale sul palo più lontano. L’Italia è in apnea, Bastoni compie l’ennesima topica regalando il pallone a De Bruyne all’interno dell’area; Donnarumma compie un intervento prodigioso deviando il pallone sul palo.

Dopo l’intervallo Mancini lascia negli spogliatoi Fagioli e Pisilli mandando in campo Doumbia e Dimarco, ma lo spartito rimane lo stesso; l’avvio è quasi incoraggiante, ma gli Azzurri lasciano distese inabitate alle loro spalle consentendo agli avversari ripartenze minacciose. De Keteleare colpisce la parte alta della traversa dopo un colpo di testa ravvicinato. Il quarto gol arriva a dieci minuti dal termine: sugli sviluppi di un corner gli Azzurri si attardano a protestare per un presunto fallo di mano in area avversaria, Doku riparte, De Bruyne rifinisce e Moreira con un tocco di giustezza chiude la pratica.

Nel finale Esposito si fa parare un calcio di rigore, ma a quel punto la storia della partita è già scritta. La Nations League si chiude qui, appuntamento a marzo per le qualificazioni ai prossimi europei.

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