Tra Diaco e Carlucci rispunta Fiorello: “Un passo indietro”

A “La Pennicanza” domina il caso dell’intervista all’ex prete Ravagnani

Fiorello torna anche oggi sulle vicende che hanno animato la settimana televisiva: “Vorrei ringraziare Ballando, Milly Carlucci e Pierluigi Diaco, è una settimana che viviamo di questo. Milly non vuole mandare più ospiti a BellaMa’, le faccio un appello: non lo fare! Mandali tutti! Immagina, una settimana di hype ogni volta. A volte penso: ma non è che è tutta una combutta?! Io ti mando lui, fai l’intervista scorretta, scoppia il casino e facciamo il botto e pensa Maria De Filippi come sta”. Relativamente alle notizie più recenti, Fiorello aggiunge: “Pare che Diaco voglia fare un passo indietro. Un passo di danza o cosa? Intanto loro litigano e gli ascolti ne guadagnano…”.

Nell’ultima puntata della settimana de “La Pennicanza” trova anche spazio l’ironia sull’annuncio di Stefano De Martino di ieri sera, a tema Sanremo 2027: “La Rai si spoilera da sola. Ma fa solo parte della splendida collaborazione della nostra grande famiglia. Le cose infatti le diciamo prima noi e lui poi le va a raccontare al Tg1. Vi ricordo i prossimi spoiler: quello su Dua Lipa, poi Paola Iezzi mentre su Di Caprio e Brad Pitt ci sono ancora dei piccoli dubbi. La gag con la Gialappa’s però è stata carina”.

Spazio anche alle notizie di attualità, in particolare quelle che riguardano i più recenti allarmi bomba in Italia. Lo showman commenta con sarcasmo le rassicurazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Io sono tranquillissimo… avete letto cosa ha detto? ‘Siamo pronti, sappiamo come tutelare i nostri cittadini’. Ora che l’ha detto sono felice e sereno…”.