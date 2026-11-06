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Doc conquista la prima serata, Affari tuoi leader Auditel, Le Iene top nell’approfondimento

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, su Rai1, Doc – Nelle Tue Mani 4 conquistare la serata con una media di 3.935.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 Tutto per la mia Famiglia si è fermato invece a 1.650.000 spettatori (10.8%). Su Italia 1 Le Iene ha raggiunto il 7.3% (959.000), davanti a Ore 14 Sera su Rai2 e a Piazzapulita su La7, entrambi al 6.5% (rispettivamente 901.000 e 888.000 spettatori). Pari merito al 5.7% per Splendida Cornice su Rai3 (892.000) e Dritto e Rovescio su Rete 4 (727.000). Chiudono Comedy Match sul Nove (483.000, 2.8%) e la differita di Europa League – Milan-Ferencvaros su Tv8 (487.000, 2.5%).

Nell’access prime time Affari Tuoi su Rai1 ha toccato i 4.646.000 spettatori con il 22.6%. Uno stesso share del 19.9% per La Ruota della Fortuna su Canale 5 (4.094.000) e per Cinque Minuti su Rai1 (3.893.000), mentre Gira La Ruota della Fortuna ha siglato il 17.4% (3.448.000). Su La7 Otto e Mezzo ha fatto segnare il 9.9% (2.004.000), su Rai3 Un Posto al Sole il 7.3% (1.476.000) e Il Cavallo e la Torre il 6% (1.177.000). Su Rete 4 4 di Sera ha esordito al 5.4% (1.068.000) e nella seconda parte è sceso al 4.4% (896.000). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha ottenuto il 5.1% (1.027.000), sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? il 3.2% (655.000), su Tv8 Tv8 Football Night il 2.6% (295.000) e su Rai2 TG2 Post il 2.3% (473.000).

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