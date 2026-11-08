The Voice Senior stacca il Grande Fratello Vip, Harry Potter non tramonta mai

Ascolti Tv

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono il predominio di Rai1, dove The Voice Senior conquista 3.024.000 spettatori e il 20.7% di share, ben oltre il Grande Fratello Vip di Canale5, fermo a 1.827.000 spettatori e al 15.6%. Su Italia1 Harry Potter e la pietra filosofale ottiene 1.214.000 spettatori (7.9%), mentre su Rete4 Quarto Grado totalizza 984.000 spettatori e il 7.6%, dopo la presentazione al 4.2% con 797.000. Su La7 Propaganda Live raggiunge 813.000 spettatori (6.1%); sul Nove Fratelli di Crozza ne raccoglie 1.031.000, pari al 5.9%. Più indietro Rai2, dove la replica de L’Ispettore Coliandro 6 si ferma a 640.000 spettatori (3.8%), e Rai3, con Mi Manda Raitre a 512.000 (3.5%), dopo la presentazione al 3.2% con 595.000. Su Tv8 Avvocato Ligas registra il 2.4% con 435.000 spettatori nel primo episodio e il 3.3% con 449.000 nel secondo.

Nell’access prime time la sfida è serrata. Su Rai1 Affari Tuoi vince con 4.210.000 spettatori e il 21.8%, davanti a La Ruota della Fortuna di Canale5, che si ferma a 4.184.000 (21.7%). In precedenza Cinque Minuti su Rai1 aveva totalizzato 3.705.000 spettatori (20.4%) e Gira La Ruota della Fortuna su Canale5 3.678.000 (19.4%). Su La7 Otto e Mezzo convince 1.699.000 spettatori (8.8%); su Rai3 Un Posto al Sole ne conta 1.468.000 (7.6%) e Il Cavallo e la Torre 1.188.000 (6.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.106.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Realpolitik segna il 4.2% con 780.000 spettatori nella prima parte e il 3.2% con 625.000 nella seconda. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 661.000 spettatori (3.5%), su Tv8 Foodish 497.000 (2.6%) e su Rai2 TG2 Post 486.000 (2.5%).