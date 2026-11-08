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The Voice Senior stacca il Grande Fratello Vip, Harry Potter non tramonta mai

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono il predominio di Rai1, dove The Voice Senior conquista 3.024.000 spettatori e il 20.7% di share, ben oltre il Grande Fratello Vip di Canale5, fermo a 1.827.000 spettatori e al 15.6%. Su Italia1 Harry Potter e la pietra filosofale ottiene 1.214.000 spettatori (7.9%), mentre su Rete4 Quarto Grado totalizza 984.000 spettatori e il 7.6%, dopo la presentazione al 4.2% con 797.000. Su La7 Propaganda Live raggiunge 813.000 spettatori (6.1%); sul Nove Fratelli di Crozza ne raccoglie 1.031.000, pari al 5.9%. Più indietro Rai2, dove la replica de L’Ispettore Coliandro 6 si ferma a 640.000 spettatori (3.8%), e Rai3, con Mi Manda Raitre a 512.000 (3.5%), dopo la presentazione al 3.2% con 595.000. Su Tv8 Avvocato Ligas registra il 2.4% con 435.000 spettatori nel primo episodio e il 3.3% con 449.000 nel secondo.

Nell’access prime time la sfida è serrata. Su Rai1 Affari Tuoi vince con 4.210.000 spettatori e il 21.8%, davanti a La Ruota della Fortuna di Canale5, che si ferma a 4.184.000 (21.7%). In precedenza Cinque Minuti su Rai1 aveva totalizzato 3.705.000 spettatori (20.4%) e Gira La Ruota della Fortuna su Canale5 3.678.000 (19.4%). Su La7 Otto e Mezzo convince 1.699.000 spettatori (8.8%); su Rai3 Un Posto al Sole ne conta 1.468.000 (7.6%) e Il Cavallo e la Torre 1.188.000 (6.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.106.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Realpolitik segna il 4.2% con 780.000 spettatori nella prima parte e il 3.2% con 625.000 nella seconda. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 661.000 spettatori (3.5%), su Tv8 Foodish 497.000 (2.6%) e su Rai2 TG2 Post 486.000 (2.5%).

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