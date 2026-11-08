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Ascolti tv, Maria De Filippi batte Milly Carlucci

Bene Affari Tuoi. Storie al Bivio leader di Rai2

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del sabato televisivo vedono il solito showdown tra due primedonne, Milly Carlucci e Maria De Filippi. Ballando con le Stelle con Milly su Rai1 vola al 26.9% con 2.874.000 spettatori, trascinato dal 21.7% di Ballando Tutti in Pista (3.733.000)- Tú Sí Que Vales su Canale5 con Maria segna invece una media del 24.3% con 3.555.000 spettatori (Buonanotte al 25.2% con 1.613.000 spettatori). Ma c’è una sorpresa: in sovrapposizione, dalle 21.24 alle 00.15, Maria De Filippi predomina infatti con una media di 3.555.000 pari al 24.42% mentre Milly Carlucci segna una media di 3.516.000 pari al 24.15%, decretando così la sesta vittoria consecutiva per lo show di Canale5. Che raggiunge altresì un picco di oltre 4.300.000 spettatori totali e del 27.82% di share individui. Ottimo risultato anche sul pubblico più giovane, dove il programma conferma la leadership e totalizza il 35.23% di share tra i 25-34enni.

Tutto il resto è una lunga distanza: In Altre Parole su La7 conquista il 6.7% (1.185.000) e poi il 3.8% (536.000) con In Altre Parole… Ancora, Animali fantastici e dove trovarli su Italia1 il 4.6% (706.000), S.W.A.T. su Rai2 il 3.7% (598.000), Accordi & Disaccordi sul Nove il 3.2% (478.000). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta replica il 3.1% della presentazione (532.000) con 449.000 spettatori, Formula 1 Sprint Gran Premio su Tv8 raccoglie il 2.8% (383.000) e 3 Days to Kill su Rete4 chiude con il 2.2% (335.000).

Nell’Access Prime Time, Affari Tuoi su Rai1 conferma la sua forza: 4.207.000 spettatori e il 23.2%. Canale5 risponde con La Ruota della Fortuna, che si ferma al 21% con 3.802.000 spettatori, dopo l’antipasto di Gira La Ruota della Fortuna, al 18.1% con 3.230.000. Poi un salto netto: N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 si accontenta del 5.1% (924.000), Realpolitik su Rete4 scivola dal 4.4% con 787.000 spettatori della prima parte al 2.9% con 525.000 della seconda, L’Elefante su Rai3 tiene il 4.1% (740.000). In coda Tg2 Post su Rai2 (2.6%, 466.000), 4 Ristoranti su Tv8 (2.6%, 459.000) e Fratelli di Crozza sul Nove (2.5%, 452.000). Da segnalare su Rai2, dopo la presentazione (400.000 – 3.9%), Storie al Bivio Weekend che conquista una media di 411.000 spettatori pari al 4.1%, dominando le 24 ore della Seconda Rete Rai, esclusi soltanto i notiziari.

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