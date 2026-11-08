Ballando con le stelle, Carlucci a Diaco: “Aggredita l’intera famiglia”

Nuovo capitolo del caso Rovagnani. Noemi Bocchi vince la serata

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice scatenati in pista nella sesta puntata di “Ballando con le Stelle”. La coppia si è esibita in una travolgente salsa sulle note di “Let’s Get Loud” di Jennifer Lopez, conquistando la pista con ritmo, energia e spettacolari acrobazie. Noemi ha dimostrato scioltezza e ottima coordinazione, raccogliendo giudizi decisamente positivi dalla giuria. Ivan Zazzaroni ha definito la compagna di Francesco Totti “molto brava”, mentre Alberto Matano ha apprezzato il fatto che finalmente si stia lasciando andare. Anche Barbara D’Urso ha confermato le doti da ballerina Bocchi.

Il caso Ravagnani

In apertura di puntata, Milly Carlucci è tornata anche sul caso Ravagnani, dopo le polemiche nate dall’intervista di Pierluigi Diaco all’ex sacerdote influencer, concorrente del programma, durante la trasmissione “BellaMà” del 3 novembre.

“Quando un membro della famiglia viene aggredito è come aggredire l’intera famiglia e questo è quello che noi abbiamo provato questa settimana. Questo è stato il motivo per cui tutti noi ci siamo stretti attorno ad Alberto, ma non pubblicamente. L’abbiamo fatto con grande solidarietà e rispetto per la grande persona che è”, ha dichiarato la conduttrice.

Carlucci ha quindi ribadito la linea del programma: “Noi continuiamo per questa strada, sempre nel segno del rispetto, dell’educazione, dell’accoglienza e dell’affetto”.