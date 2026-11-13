Tempo di bilanci Chi sale e chi scende nella programmazione della tv di stato

TEMPO DI BILANCI

Ecco la Rai che vince dal Tg1 di Chiocci al Day Time di Mellone. Vento in poppa anche per i programmi di Sottile Ascolti in discesa per «Patù» e «Filorosso»

Siamo ormai arrivati alla fine della prima metà del campionato televisivo e, per la Rai, è tempo d’un primo bilancio relativo ai programmi che funzionano e quelli che invece procedono purtroppo con trend negativo. Chi sale. La spinta quotidiana più forte per il servizio pubblico arriva dal Day Time affidato alla direzione dell’eclettico Angelo Mellone. Nello specifico, su Rai1 vanno a gonfie vele lo storico Linea Verde e i suoi vari spin-off, e poi - in ordine di messa in onda giornaliera - Uno Mattina news, Uno Mattina in Famiglia, Uno Mattina, Storie Italiane, È sempre mezzogiorno, La volta buona, La vita in diretta e L’Eredità.

Su Rai2 convincono I fatti vostri e La porta magica. Quanto all’approfondimento diretto da Paolo Corsini, si distingue per ottimi riscontri Auditel Ore 14 di Salvo Sottile in onda sulla Seconda Rete. Il programma di crime passato a Sottile dopo l’esodo di Milo Infante a Mediaset funziona egregiamente sia in veste diurna sia serale. Passando invece all’intrattenimento di prima serata diretto da Williams Di Liberatore, è decisamente un grande trionfo quello di Affari Tuoi con Stefano De Martino, ormai costantemente leader assoluto d’ascolto nelle 24 ore.

In attesa di condurre il Festival di Sanremo, De Martino ha senz’altro sconfessato tutte le cassandre dei partiti di opposizione che vaticinavano con l’addio di Amadeus una garanzia di futuro flop assoluto per i pacchi. Ma il vero «pacco» l’ha ricevuto la Sinistra visto che il buon Stefano ha addirittura superato il predecessore, tenendo a bada l’agguerritissima concorrenza di Gerry Scotti e della sua Ruota della Fortuna.Il primato, per ciò che concerne i notiziari, va al Tg1 di Gian Marco Chiocci, che conferma la sua forza nell’informazione della rete ammiraglia.

Il Tg della Prima Rete Rai si conferma il re indiscusso nell’ambito delle news sia alle 13.30, sia alla sera registrando alle 20.00 una media di 4.279.313 spettatori pari a uno share del 24,29%, in crescita rispetto al 2025.Chi scende. Sul fronte opposto, per quanto riguarda le rubriche dei notiziari, solita triste musica per Tg2 Post su Rai2 condotto da Monica Giandotti, che permane da molti mesi su una media di share del 2.5% (approssimando per eccesso), ben lontano dai dati della concorrenza di Rete4 e La7 nella stessa fascia dell’access prime time. Note dolentissime, poi, per due talk di prime time.

Parliamo di Filorosso condotto da Antonino Monteleone su Rai3, già sceso sotto il 3% nelle prime due serate (2.6% all’esordio del 15 settembre, 2.7% il 22 settembre), trend poi confermato nelle altre puntate. Com’era previsto sin dall’inizio, il programma si fermerà dopo il 17 novembre e, sostituito da Amore Criminale, non tornerà prima della fine delle feste. Da Viale Mazzini fanno sapere che la pausa servirà a mettere a punto il format. Sempre parlando di ascolti, peggio ancora si comporta Patù – La Passione delle Idee, condotto da Roberto Inciocchi su Rai2. Fin dall’esordio del 7 ottobre i dati Auditel sono stati impietosi, tanto da fermarsi all’1.6% con 239.000 spettatori nella puntata dell’11 novembre.

Mentre per Filorosso si ragiona su un possibile ritorno in una nuova veste come ha annunciato lo stesso Monteleone, per quanto riguarda Patù è meno probabile che vi sia la ripresa dopo Natale. I due esempi succitati richiamano il precedente di Che c’è di nuovo con Ilaria D’Amico e Avanti Popolo con Nunzia De Girolamo. La trasmissione della D’Amico tornò su Rai2 dopo la pausa natalizia nel gennaio 2023 ma chiuse subito dopo la prima puntata.Mentre nel novembre 2023 Avanti Popolo fu al centro di voci di chiusura anticipata, che i vertici definirono fuorvianti parlando di un semplice stop festivo. De Girolamo tornò infatti in onda su Rai3 il 16 gennaio 2024 per chiudersi tuttavia definitivamente due settimane più tardi, senza più riprendere dopo la settimana di Sanremo. Il ritorno dopo una pausa di riflessione, insomma, non garantisce sempre la salvezza. Staremo dunque a vedere.