Dritto e Rovescio, Capezzone spiazza la sinistra sull’islam radicale: “Fatela finita!”

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Tra i talk politici, quello di Paolo Del Debbio è uno dei pochi che non abbassa lo sguardo quando si parla di islam radicale e di donne. Ieri sera, la puntata di “Dritto e rovescio” su Rete4 è tornata su questo tema. Ha mostrato ancora una volta storie di ragazze e mogli che vivono una libertà soltanto dichiarata. In studio c’erano, tra gli altri, l’imprenditore Clark Manwar e Lorenzo Pacini del Partito democratico. In collegamento c’era il nostro direttore, Daniele Capezzone. Davanti al solito ritornello di chi relativizza, distingue e attenua, è stato lui a rompere lo schema.

“Ora possiamo fare tutto tranne che prendere in giro l’intelligenza delle persone”, ha esordito. Ha poi descritto un copione che il pubblico del programma conosce bene: “Ogni volta che in questa trasmissione, con una bella inchiesta, si mostra la sottomissione della donna, arriva qualcun altro che dice: no, quello non ha capito bene, quello è ignorante, quello non ha studiato”. La conclusione è stata netta: “Fatela finita. Qui è pieno di donne che hanno la vita rovinata dall’islam fondamentalista, gente che è segregata in casa, che è picchiata o peggio”.

Proprio mentre parlava è partita l’obiezione che ormai accompagna ogni dibattito del genere. Manwar ha invitato a guardare “al Sud”, a bussare “casa per casa”. Secondo lui certe violenze avvengono “anche tra gli italiani” e non ci si deve scandalizzare “perché siamo umani e possiamo sbagliare”. È il vecchio argomento del “così fan tutti”, che mette sullo stesso piano il reato del singolo e una visione fondamentalista che legittima la disparità. Capezzone non ha voluto lasciar correre: “Posso finire o devo essere scavalcato da questo signore?”. E di fronte alle interruzioni continue: “La smetta, maleducato, sono in collegamento”.

Ripresa la parola, il direttore ha allargato il discorso alla politica: “Io non mi faccio prendere in giro né da lei, né da Pacini”. Capezzone se l’è poi presa con l’esponente dem, accusandolo di cercare consenso in comunità dove i diritti delle donne non sono rispettati: “Dovrebbe vergognarsi uno di sinistra che viene a fare i comizi sulla libertà delle donne, sul divorzio, sull’aborto, sulle libertà sessuali e va in un posto dove quella roba viene messa sotto i piedi, dove le donne vengono messe in un recinto da galline”.

È l’immagine più forte della serata. Per Capezzone, è la contraddizione di chi difende i diritti civili in Occidente e li dimentica appena varca la soglia di certe comunità. A chi lo contestava, Capezzone ha concesso solo un’attenuante ironica: “Se fossimo in tribunale saresti assolto per non aver compreso il fatto, perché non hai nemmeno capito dove ti trovi”.

Al di là del tono acceso, tipico dei talk, resta la domanda che la puntata ha posto agli spettatori. Fin quando si continuerà a trattare come un’esagerazione giornalistica ciò che migliaia di donne vivono ogni giorno, anche in Italia? Negli anni, nomi come Saman Abbas hanno mostrato quanto può costare questo silenzio. Capezzone ha chiesto di smettere di girarci intorno. Il primo passo per difendere quelle donne è chiamare le cose con il loro nome.