Ascolti tv, sbanca Italia-Francia. In due milioni per Toni Capuozzo, bene Uno Mattina News

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Non c’è stata partita, è proprio il caso di dirlo: ieri sera, giovedì 12 novembre 2026, gli italiani si sono stretti attorno alla Nazionale di calcio. Su Rai1 Nations League – Italia-Francia ha portato davanti allo schermo una media di 8.333.000 spettatori e un 39.0% che lascia le altre reti a guardare da lontano. Canale5 ha provato a rispondere con Tutto per la mia Famiglia, preceduto dal ricordo di Toni Capuozzo (2.209.000 spettatori, 10.6%), e la serie ha raggiunto 1.470.000 spettatori pari all’11.1% di share.

Più indietro il resto del gruppo: Le Iene su Italia1 si attestano al 7.8% (969.000), Splendida Cornice su Rai3 e Ore 14 Sera su Rai2 pareggiano al 6.4% (1.034.000 e 891.000 spettatori), Piazzapulita su La7 sale al 5.7% (732.000) e Dritto e Rovescio su Rete4 al 4.5% (596.000). In coda Only Fun – Comico Show sul Nove, con il 2.4% (395.000), e La risposta è nelle stelle su Tv8, con l’1.2% (210.000). Da segnalare, nel daytime di Rai1, la crescita costante di ascolti di UnoMattina news con Tiberio Timperi e Maria Soave che ieri hanno conquistato un ottimo 17,8% di share pari a una media di 670 mila spettatori.