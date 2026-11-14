Lorena Rutigliano: “Campione è anche chi affronta con spirito vincente le proprie battaglie”

Countdown per la terza edizione di “Campioni per la salute”-Roma, in scena al prestigioso S.Regis Hotel il prossimo 27 novembre. ncontriamo la manager sociologa Lorena Rutigliano, deus ex machina della manifestazione.

Lorena qual’era il suo sogno da bambina?

“Io nasco come sociologa, laureandomi con una tesi sperimentale sulle devianze mentali in un contesto di grave crisi sociale. Ho percorso un lungo iter nelle scuole e negli istituti, oltre a svolgere un’attività di praticantato nei SERT, impegnandomi in un contesto molto complesso con ragazzi tossicodipendenti ed a rischio di esclusione sociale. Mi sono occupata del recupero di minori, ai quali veniva insegnato un lavoro ed io ero responsabile di questa comunità semidiurna ergoterapica. Nel privato, ho sempre avuto una predisposizione naturale ad aiutare il prossimo, soprattutto i più deboli ed i più bisognosi.”

Nel suo percorso di vita lo sport gioca un ruolo fondamentale

“E’ vero; io sono nata e cresciuta a Foggia, una città molto impegnativa e lo sport ha avuto una funzione salvifica per me e gli altri miei coetanei, allontanandoci da strade sbagliate, trasmettendoci valori importanti come il senso di resilienza e di disciplina. I campioni veri non sono solo coloro che vincono medaglie e trofei, ma quelli che affrontano con spirito vincente le proprie battaglie di sopravvivenza nella quotidianità.”

Ideatrice ed organizzatrice di “Campioni per la salute”; la genesi di questo format?

“Il progetto nasce nel periodo del Covid, durante il quale avevo notato che alcuni miei atleti, non potendosi allenare insieme come di rito, si dedicavano al sociale, prestando servizio volontario sulle ambulanze. Fu allora che mi venne l’idea di creare un format che riunisse tutte le discipline sportive, al fine di dare risalto anche a quelle meno popolari e di valorizzare gli atleti per il loro impegno nel sociale oltre che sportivo.”

“Campioni per la salute” veicola il messaggio del valore dello sport in ogni comparto sociale

“Certamente sì; lo sport oltre ad essere un prezioso elisir di lunga vita, rappresenta un importante strumento coadiuvante per le attività del servizio sanitario nazionale, al fine di combattere alcune patologie come l’obesità e la depressione.”

Quali sono i punti cardine del focus di “Campioni per la Salute”?

“La prevenzione, l’inclusione, gli stili di vita sani e corretti al fine del conseguimento dello status di benessere psico-fisico.”

Dott.ssa Rutigliano, accanto all’evento “Campioni per la salute” si affianca anche una intensa costante attività sociale sul territorio

“Sì, io ed i miei campioni ci muoviamo in tutta Italia, operando nelle scuole, nelle piazze, negli ospedali al fine di divulgare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di dedicarsi allo sport. “

Tra tanti suoi progetti spicca uno dedicato alle donne

“Esatto; il progetto si chiama “JK Self Defense Donna Forte” a cui mi dedico avvalendomi di una partnership importante. Con Emanuele Bruno e Stefano Maniscalco, due atleti europei e mondiali di Judo e Karate. Il nostro obiettivo è quello di insegnare soft skills di autodifesa per fronteggiare la violenza contro le donne. Il Gala “Campioni per la salute” rappresenta dunque un momento conclusivo di un percorso che si svolge annualmente sul territorio nazionale. La kermesse è l’evento clou celebrativo di tutte le nostre attività, coniugando più comparti, da quello istituzionale all’impresa al mondo dello sport, allo spettacolo, mettendo in luce il ruolo terapeutico di quest’ultimo, soprattutto del teatro”

Siamo alle porte della terza edizione di “Campione per la salute-Roma”. Qualche anticipazione?

“È un evento in cui verranno presentati nuovi progetti che intendiamo realizzare nel 2027e nel contempo sarà un momento celebrativo di tutto ciò che abbiamo prodotto con i nostri campioni nel 2026. Al gala interverranno tantissimi ospiti nel mondo istituzionale, imprenditoriale, sportivo e naturalmente dello spettacolo.”

Il sogno di Lorena Rutigliano

“Quando salvi la vita di una persona ne diventi l’artefice e per me salvare anche solo la vita di un ragazzo mi rende la donna più felice del mondo.”