Ascolti Tv, The Voice Senior stacca il Grande Fratello Vip. I dati di tutte le sfide

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Vola Affari tuoi, record Agorà Extra

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono la prima serata dominata dalla finale di The Voice Senior 2026, che su Rai1 conquista una media di 3.326.000 spettatori e il 23.3% di share. Alle sue spalle, su Canale5, Grande Fratello Vip si ferma a 1.661.000 spettatori (13.8%). Su Italia1 Harry Potter e la camera dei segreti riunisce 1.058.000 spettatori e il 7.3%, mentre su Rete4 Quarto Grado, dopo la presentazione (683.000 – 3.6%), totalizza 921.000 spettatori e il 7.0%. Su La7 Propaganda Live raggiunge 834.000 spettatori (6.1%); sul Nove Fratelli di Crozza ne raduna 1.045.000 con il 5.8%. Su Rai2 la replica de L’Ispettore Coliandro 8 intrattiene 681.000 spettatori (4%), mentre su Rai3 Mi Manda Raitre, dopo la presentazione (729.000 – 3.9%), segna 591.000 spettatori e il 4%. Chiude Tv8 con Avvocato Ligas: 415.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 390.000 (2.9%) nel secondo.

Nell’access prime time Rai1 impera con Affari Tuoi (4.683.000 spettatori, 24.3%), preceduto da Cinque Minuti (3.944.000, 21.6%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 3.855.000 spettatori e il 20%, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.367.000, 17.7%). Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.771.000 spettatori (9.2%). Su Rai3 Un Posto al Sole è seguito da 1.412.000 spettatori (7.3%) e Il Cavallo e la Torre da 1.269.000 (6.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.031.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Realpolitik raggiunge 771.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte, 578.000 e il 3% nella seconda. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 607.000 spettatori (3.2%), su Tv8 Foodish 525.000 (2.8%), mentre su Rai2 TG2 Post registra 443.000 spettatori e il 2.3%. Record al mattino per l’approfondimento di Agorà Extra che ieri ha conquistato una media di 287.000 spettatori pari al 6.7% di share.