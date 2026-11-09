Fuori dal coro, Moubakir ucciso dai maranza. Due anni dopo: “Nessun senso di colpa”

IN TV

Sono passati quasi due anni, ma quelle immagini fanno ancora male. Nell’ultima puntata, “Fuori dal coro”, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, ha dedicato un servizio alla violenza tra i giovanissimi. Per raccontarla, Riccardo Castrichini è tornato al funerale di Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate a Campi Bisenzio alla fine del 2024. Il giorno dell’ultimo saluto spuntò un coltello davanti alla chiesa. Secondo la trasmissione, a seminare caos e minacce furono ragazzi di seconda generazione.

Maati non c’entrava niente. Fu ucciso all’alba del 29 dicembre 2024, mentre raggiungeva la fermata dell’autobus dopo una serata in discoteca. Secondo l’accusa un gruppo di giovani lo scambiò per un altro ragazzo, lo circondò e lo inseguì. I testimoni hanno descritto una scena di 10/20 persone contro una. In un video mostrato in aula lo si sente gridare: “Non ho fatto niente, non sono io”. L’autopsia ha contato cinque coltellate.

Il funerale si tenne a Certaldo il 15 gennaio 2025. Il corteo si era appena mosso quando due giovani iniziarono a litigare fuori dalla chiesa e vennero alle mani. Uno dei due avrebbe estratto un coltello. Gli amici di Maati si scagliarono contro di lui e volarono minacce, finché intervennero i carabinieri. Per gli investigatori, all’epoca, la lite nasceva da un contrasto personale e non aveva legami con l’omicidio. Le cronache di allora non indicarono l’origine dei due giovani. Resta l’immagine di qualcuno armato perfino a un funerale. Il padre, Farid Moubakir, commentò: “Mi pare che questi ragazzi non abbiano imparato ancora nulla”.

Il servizio arriva poi al presente. “A distanza di quasi due anni”, dice il giornalista di “Fuori dal coro”, “gli accusati sono in carcere, ma sembrano non avere il minimo senso di colpa”. La trasmissione manda in onda le immagini di quello che presenta come un detenuto che festeggia il compleanno in videochiamata, mentre gli amici gli dedicano storie su Instagram. Il programma conclude così: Maati è “la punta di un iceberg” e a Firenze, tra i giovanissimi e soprattutto tra i ragazzi di seconda generazione, “la violenza è legge”.

Intanto il processo prosegue davanti alla Corte d’Assise di Firenze. I cinque imputati, tutti poco più che ventenni, sono accusati di concorso in omicidio volontario aggravato da futili motivi e crudeltà. Per motivi di ordine pubblico la presidente della Corte ha limitato l’accesso del pubblico in aula. In udienza gli imputati si accusano a vicenda. Uno di loro ha raccontato di aver preso una piccola mannaia “per non essere considerato un codardo”. Dopo le testimonianze di ottobre, il calendario prevedeva l’audizione dei medici legali e, a inizio novembre, quella dei periti informatici. Saranno i giudici a stabilire le responsabilità di ciascuno.

La madre, Silvia Baragatti, è sempre in aula. Lo disse già nei giorni del funerale: suo figlio è stato ucciso due volte, la prima da chi lo ha colpito, la seconda dal silenzio di chi ha visto e non ha fatto nulla.