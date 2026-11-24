Terzo flop

Stessi contenuti a fronte di conduttori raddoppiati, ma ascolti decisamente più bassi delle precedenti edizioni

Terzo fiasco consecutivo per il nuovo Report de-ranuccizzato e affidato alla duplice guida di Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Stessi contenuti a fronte di conduttori raddoppiati, ma ascolti decisamente più bassi delle precedenti edizioni. Il debutto dell’8 novembre si era fermato a una media di 1.182.000 spettatori sintonizzati e al 6.6% di share, contro il 9.3% dell’esordio dello scorso anno, il dato più basso tra le prime puntate di stagione degli ultimi sei anni. Il 15 novembre la seconda puntata era scesa a 876mila spettatori pari a una percentuale del 4.5%, circa 300mila teste in meno, penalizzata da Belgio-Italia su Rai1 e battuta anche da Le Iene Inside. Ieri la terza ha visto, nel dettaglio, Report Play siglare 643.000 spettatori (3.4%) e la presentazione 746.000 (3.9%); il segmento principale ha invece segnato 912.000 spettatori e al 5.3%, con Report Plus a 702.000 e al 4.9%. L’anno scorso, domenica 23 novembre 2025, i dati erano nettamente differenti: Report Lab otteneva 964.000 teste pari al 4.8% di share; la presentazione 1.350.000 pari al 6.7%; il segmento principale 1.607.000 pari al 9.0% e Report Plus 1.064.000 pari al 7.2%.

E per quanto riguarda i temi della puntata di domenica scorsa? Niente di nuovo sotto il sole di fine autunno: la squadra di Report è tornata ad attaccare i giornali del gruppo Angelucci e in particolare Il Tempo, ormai abbonati agli assalti di Giorgio Mottola & co. (oltre a quelli del team di PiazzaPulita, ma tant’è), inducendo il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia - già membro della Commissione di Vigilanza Rai - a criticare aspramente la trasmissione della Terza Rete, commentando che diminuisce il numero degli spettatori ma non aumenta la verità. Tornando alle cifre nude e crude, il risultato deludente del programma - che aveva visto un battage promozionale più unico che raro - è testimoniato anche da quello ben più lusinghiero della concorrenza. Report è stato infatti battuto nuovamente dal Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano (5.6%) su Rete4, da Le Iene presentano: La Cura (6.9%) su Italia1 e soprattutto dal rivale storico, Che Tempo che Fa di Fabio Fazio, il cui salottino politicamente corretto ha superato finanche il 10% di share pari a 1.754.000 individui all’ascolto, quasi il doppio di quelli del programma di Rai3. Una prece.