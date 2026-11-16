Guillermo Mariotto dalle stelle alle stalle. Barbara D’Urso minaccia l’addio

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Ancora attacchi sessisti a «Ballando con e stelle» e la politica non sta a guardare

Guillermo Mariotto colpisce ancora. Ai più il nome non dirà niente, ma è ben noto a chi segue Ballando con le Stelle su Rai1 il sabato sera. Già stilista di Gattinoni, da anni siede in giuria nel talent danzante di Milly Carlucci, più un circo a tre piste ma tant’è, inanellando gaffe talora finite nel mirino della politica. Ultima quella di sabato scorso, quando ha spruzzato del profumo addosso alla collega giurata Barbara D’Urso sostenendo che «puzza». Un’offensiva caduta di tono e di stile nel glorioso sabato sera nel quale una volta incantavano Mina e Raffaella Carrà, e che ora ospita battute sessiste e misogine.

Il 14 ottobre la vittima di Mariotto era stata l’attrice Anna Safroncik, che ha dovuto incassare questa perla: «Il modo in cui lui la strattona, le fa pagare la qualunque, la butta a terra e lei ci sta. Io ho visto un uomo che strattona una rompipalle in modo giusto. Viva Dio, così si strattonano le rompipalle».

Il commento era stato stigmatizzato dalla senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, membro della commissione Giustizia e attivissima nella difesa delle donne vittime di violenza, che aveva già denunciato la condotta di Mariotto qualche anno fa, quand’era stato accusato di aver palpeggiato un ballerino. Da più parti si era levata la richiesta di rimuoverlo, ma Carlucci l’aveva riconfermato. Torna quindi alla mente la disparità di trattamento subìta da Memo Remigi, cacciato con ignominia da Oggi è un altro giorno per aver palpeggiato Jessica Morlacchi dall’ormai ex conduttrice Serena Bortone. Sempre la senatrice meloniana Campione aveva deplorato, nella scorsa edizione di Ballando, un commento sessista di Mariotto ai danni della cantante Marcella Bella, la cui esibizione, a detta del giurato, gli aveva «fatto sesso».

Barbara D’Urso è rimasta così profondamente provata dall’insulto che ha minacciato l’addio. Mentre la Carlucci ha sminuito la bravata del giurato come una «intemperanza», scatenando le ire della rete schierata quasi all’unanimità contro Mariotto, del quale si chiede ancora una volta l’allontanamento.

Laddove Mara Venier a Domenica In prende le difese di Barbara, ci si domanda perché Carlucci continui invece ad avallare le boutade del giurato. Espediente per fare ascolti? Qualcuno l’avvisi che sabato scorso in sovrapposizione Maria De Filippi con Tú sí que vales l’ha battuta per la settima volta consecutiva, e senza offendere la sensibilità dei telespettatori.

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