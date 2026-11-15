Ascolti Tv, Ballando fa le ore piccole ma vince Tú Sí Que Vales

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Affari tuoi vola, Storie al bivio domina Rai2

Gli ascolti del sabato televisivo vedono ancora una volta il duello tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Su Rai1 Ballando con le Stelle raggiunge il 27.6% con 2.817.000 spettatori, e prima aveva già portato a casa 3.616.000 e il 21.2% con Ballando Tutti in Pista. Canale5 non molla: Tú Sí Que Vales tiene incollati 3.579.000 spettatori (24.6%) e Buonanotte resta alto, a 1.407.000 e al 21.2%. Ma in sovrapposizione vince ancora Maria con il suo 24.8% pari a 3.580.000 affezionati (con picchi di oltre 4.528.000 spettatori e del 27.61% di share, che sale al 30% tra i 25-34enni)), contro il 23.6% di Milly pari a 3.410.000.

Quanto agli altri programmi, su La7 In Altre Parole convince 1.311.000 spettatori (7.6%), poi cala a 547.000 e al 4.0% con In Altre Parole… Ancora. Italia1 schiera Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, con 624.000 spettatori e il 4.3%. Rai2 risponde con S.W.A.T. (615.000, 3.8%) e il Nove con Accordi & Disaccordi (526.000, 3.6%). Rai3 si affida a Sapiens – Un Solo Pianeta, a 468.000 spettatori e al 3.3% dopo la presentazione (520.000, 3.0%). Su Tv8 il calcio della Nations League, con Portogallo-Danimarca, porta 492.000 spettatori (2.9%), mentre su Rete4 The Bourne Legacy si accontenta di 350.000 e del 2.5%.

La battaglia dell’access è tutta tra Rai1 e Canale5. Affari Tuoi parte forte con 4.053.000 spettatori e il 23.4%, mentre La Ruota della Fortuna gli va dietro con 3.625.000 e il 20.9%, spinta dai 3.056.000 e dal 17.8% di Gira La Ruota della Fortuna. Distanziatissimi gli altri: N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 fa 998.000 spettatori (5.8%) e L’Elefante su Rai3 869.000 (5.1%). Su Rete4 Realpolitik scende da 802.000 spettatori e dal 4.7% a 659.000 e al 3.8% nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post si ferma a 489.000 pari al 2.8%. Da segnalare, nel pomeriggio di Rai2, Storie al Bivio Weekend che, dopo la presentazione (3.2% - 303.000) totalizza il 5.1% con una media di 463.000 spettatori, top share assoluto nelle 24 ore assieme al Tg2 sera.