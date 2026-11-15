Ballando con le stelle, bufera su Mariotto: “Puzza”, e spruzza il profumo su Barbara d’Urso

scontro in tv

La giudice dà l’aut aut a Milly Carlucci: “Ora basta, o lui o me. A te la scelta”

“Milly devi scegliere: o lui o me”. Barbara d’Urso si rivolge direttamente a Milly Carlucci conduttrice di Ballando con le stelle dopo un duro scontro cl compagno di giuria Guillermo Mariotto. Si stava commentando l’esibizione di Ornella Muti e Barbara D’Urso durante la puntata di ieri 14 novembre su Rai 1 quando lo stilista ha tirato fuori una boccetta di profumo spruzzandone a più riprese verso d’Urso lamentando di sentire “puzza”.

L’ex conduttrice Mediaset ha smesso di parlare delle performance e ha chiesto l’intervento di Carlucci ritenendo il gesto di Mariotto ben oltre le schermaglie accettabili in televisione. “Questo signore ha appena spruzzato del profumo verso di me dicendo ‘che puzza’” ha detto rivolta al pubblico. A prendere le difese di d’Urso è stata Carolyn Smith. La conduttrice ha chiesto alla coreografa di limitarsi a parlare di ballo ma lei ha replicato con piglio deciso: “Io sono la più rispettosa di tutti, prenditela con lui (indicando Mariotto,. ndt) prima di farlo con me”.

D’Urso ha poi chiesto direttamente a Carlucci: “Milly fai la tua scelta. O lui o me”. Si vedrà alla prossima puntata.