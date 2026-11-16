Cinema, Robert Pattinson è il nuovo James Bond: c’è la scelta sullo 007

agente segreto

Amazon MGM ha rilevato l’amato franchise cinematografico e ora ha scelto il nuovo volto dell’agente segreto

Robert Pattinson è stato ufficialmente presentato come il prossimo James Bond, diventando il settimo attore a interpretare l’iconica spia britannica e il primo da quando Amazon MGM ha rilevato l’amato franchise cinematografico.

La nomina di Pattinson arriva durante la pausa più lunga nella storia di 007 e mette fine ad anni di speculazioni sfrenate su chi avrebbe ereditato il ruolo da Daniel Craig. Giunge cinque anni dopo “No Time to Die” del 2021, il primo film nei 64 anni di storia cinematografica di Bond a concludersi con la morte del personaggio. Ma 007 rinascerà, ancora una volta, nel 26° film della saga, diretto da Denis Villeneuve.

“James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema ed essere scelto per vestire i panni di 007 è l’onore di una vita”, ha dichiarato Pattinson in un comunicato. “... Dire che questo ruolo è un sogno che si avvera è un eufemismo. Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione e del lavoro che ci attende con questa squadra fantastica”.

Pattinson è entrato nel vortice delle indiscrezioni su Bond solo di recente, dopo la rivelazione di aver sostenuto un provino per la parte. Tra gli altri attori presumibilmente in lizza figuravano Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden e Nicholas Hoult.

Sebbene ci si aspettasse da tempo che i produttori puntassero su una star giovane e meno affermata, hanno invece optato per uno degli attori più noti della sua generazione. Pattinson, 40 anni, è anche relativamente grande per esordire come 007. L’attore è attualmente impegnato sul set di un altro ruolo iconico in “The Batman Part II”.

Pattinson arriva al progetto già legato a tre mega-franchise: “The Batman”, “Twilight” e “Harry Potter”. Ma dopo la svolta arrivata con “Twilight”, Pattinson ha lavorato soprattutto in film più indipendenti e d’autore, come “Good Time” dei fratelli Safdie, “The Lighthouse” di Robert Eggers e “Mickey 17” di Bong Joon Ho. All’inizio di quest’anno ha raccolto recensioni entusiastiche per la sua interpretazione da cattivo in “The Odyssey” di Christopher Nolan.

La scelta del cast arriva in un momento cruciale per la saga. Nel 2022, lo storico studio di Bond, la MGM, è stato acquistato da Amazon per 8,5 miliardi di dollari. Dopo lunghe trattative sui passi successivi per 007, nel 2025 i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno ceduto il controllo creativo del franchise. Il 26° capitolo di Bond, ancora senza titolo, è il primo film della serie dal capostipite “Agente 007 - Licenza di uccidere” (“Dr. No”) del 1962 in cui non è stato un membro della famiglia Broccoli a scegliere personalmente la superspia.

Il compito di selezionare il nuovo Bond è invece toccato ai produttori Amy Pascal — ex presidente di Sony Pictures e produttrice di “Spider-Man” — e David Heyman, artefice del successo di “Harry Potter” e “Paddington”. Steven Knight (“Peaky Blinders”, “Locke”) è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura.

Ancor prima che Craig lasciasse il ruolo, voci e scommesse si rincorrevano quasi senza sosta su chi avrebbe seguito le orme di Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e dello stesso Craig. Idris Elba, ad esempio, ha trascorso metà della sua carriera a smentire le congetture su 007.

La macchina di Bond storicamente non si era mai fermata. Tuttavia, il 26° capitolo seguirà l’assenza più lunga di sempre per il personaggio. Considerando che “No Time to Die” aveva terminato le riprese principali nel 2019 (la sua uscita fu poi rinviata a causa della pandemia di coronavirus), l’attesa è stata ancora più estesa.

Alcuni fan sono scettici riguardo a questo nuovo capitolo di Bond sotto il controllo di Amazon. Mike Hopkins, capo di Prime Video e Amazon MGM Studios, ha promesso di onorare l’eredità del franchise e di inaugurare “la prossima fase del leggendario 007 per il pubblico di tutto il mondo”.

In palio c’è una delle serie cinematografiche più redditizie di Hollywood, basata sui romanzi di Ian Fleming. I film di Bond hanno incassato oltre 7 miliardi di dollari al botteghino mondiale; “No Time to Die” ne ha raccolti 774 milioni nel 2021. I film generano inoltre innumerevoli altri flussi di entrate, dagli accordi per lo streaming ai videogiochi, fino alle Aston Martin.

Sebbene alcuni interpreti di Bond siano arrivati a vivere il ruolo come un peso opprimente, per Craig è stato il trampolino verso la fama mondiale. Prima di essere scelto, l’attore britannico non era molto conosciuto al grande pubblico e, all’epoca, fu deriso in quanto primo “Bond biondo”.