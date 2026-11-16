Ballando tra le polemiche, spunta il video di Carolyn Smith in lacrime: con chi ce l’ha

tv

La settima puntata di Ballando con le stelle continua a far discutere. Dopo le parole offensive del giudice Guillermo Mariotto alla “collega” di paletta Barbara d’Urso - lo stilista ha spruzzato più volte del profumo verso la conduttrice lamentando di sentire “puzza” - arriva la diffusione di un video che non è andato in onda.

Mostra Carolyn Smith in lacrime durante la pubblicità, mentre si sfoga con Alberto Matano e l’autore Giancarlo De Andreis. C’è anche Milly Carlucci. Il video è stato postato su Intagram dall’account il Difforme.

Inizialmente la sua reazione era stata collegata alla tensione tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso, con quest’ultima che ha chiesto alla conduttrice di scegliere: “O lui o me”.

A chiarire l’accaduto è intervenuto Ivan Zazzaroni, spiegando che la giurata sarebbe scoppiata a piangere per la rabbia dopo aver scoperto che sui social le sue parole sul naso di Mariotto erano state fraintese. Smith, infatti, aveva citato un proverbio scozzese, dal significato colorito: chi sta troppo vicino al fondoschiena finisce per sentirne la puzza. “Questa è la verità. Non ce ne sono altre”, ha precisato Zazzaroni.