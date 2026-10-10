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Ascolti tv: The Voice Senior le canta al Grande Fratello Vip, bene Quarto Grado con Garlasco

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono il prime time dominato da Rai1. Dopo la presentazione (3.569.000 – 19%), The Voice Senior ha infatti conquistato una media di 3.386.000 spettatori pari al 24,3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Grande Fratello Vip si è fermato invece a 1.722.000 spettatori (15,2%), con il Night a 799.000 e il 22,1%. Su Rete4, dopo la presentazione (875.000 – 4,6%), Quarto Grado ha dal canto suo totalizzato 999.000 spettatori e l’8,1%.

Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 791.000 spettatori (6,3%), mentre sul Nove Fratelli di Crozza ne ha raccolti 959.000 con il 5,5%. Su Italia1 Land of Bad ha richiamato 823.000 spettatori (5,1%) e su Rai2 Estranei 776.000 (4,7%). Più in basso Rai3, dove Holland ha segnato 449.000 spettatori (2,6%), e Tv8, con Pechino Express – L’Estremo Oriente a 325.000 (2,3%).

In access prime time la sfida è stata tra Rai1 e Canale5. Su Rai1 Cinque Minuti ha interessato una media di 3.705.000 spettatori (20,8%) e Affari Tuoi ne ha totalizzati 4.350.000 (22,8%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.311.000 – 18,1%), La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.026.000 spettatori e il 21,1%.

Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.573.000 spettatori (8,3%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.454.000 spettatori (7,6%), mentre Il Cavallo e la Torre ne ha avuti 1.108.000 (6,1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si è fermato a 1.081.000 (5,7%). Su Rete4 Realpolitik ha registrato 851.000 spettatori e il 4,7% nella prima parte, 724.000 e il 3,8% nella seconda. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha avuto 678.000 spettatori (3,6%), su Tv8 Foodish 493.000 (2,6%) e su Rai2 TG2 Post 482.0

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