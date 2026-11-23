Ascolti tv

Gli ascolti della domenica sera televisiva parlano ancora una volta la lingua di Rai1: La Famiglia Panini – L’Avventura delle Figurine conquista infatti una media di 3.635.000 spettatori pari al 23% di share, lasciando a distanza di sicurezza Racconto di una Notte, che su Canale5 si ferma a 1.820.000 spettatori e al 12.7%. Più indietro Rai2 con The Rookie (549.000 – 3%) e Italia1, che dopo l’anteprima a 719.000 e al 3.9% vede Le Iene presentano: La Cura salire a 704.000 spettatori e al 6.9%.

Tra le reti più piccole, Rai3 gioca la carta Report: dopo Report Play (643.000 – 3.4%) e la presentazione (746.000 – 3.9%), il programma arriva a 912.000 spettatori e al 5.3%, con Report Plus a 702.000 e al 4.9%. Fuori dal Coro tiene Rete4 al 5.6% con 670.000 spettatori, dopo una presentazione a 515.000 e al 2.7%. Più in difficoltà La7 con La7 Doc – La Storia di Mr Huang (387.000 – 2.3%) e Tv8 con Il giustiziere della notte (353.000 – 2.1%).

Il Nove, invece, fa festa. Che Tempo Che Farà apre con 607.000 spettatori (3.3%), la presentazione vola a 1.440.000 e al 7.5%, e Che Tempo Che Fa chiude a 1.754.000 spettatori con il 10.3%, mentre Che Fuori Tempo Che Fa tiene incollati 1.036.000 spettatori (7.2%).

Nell’access prime time è terreno di caccia di Rai1 e Canale5. Affari Tuoi domina con 4.539.000 spettatori e il 23.8%, ma La Ruota della Fortuna si avvicina, con 4.194.000 spettatori e il 22%, dopo il 18.5% di Gira La Ruota della Fortuna (3.512.000). N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 ne conquista 658.000 (3.4%) e 4 Ristoranti su Tv8 chiude a 428.000 e al 2.2%. Per l’approfondimento: In Onda su La7 arriva a 1.002.000 spettatori (5.3%) e poi a 767.000 (4.1%) con In Onda Prima Serata, mentre Realpolitik su Rete4 sfiora il 3.6% (694.000) e poi il 3.2% (604.000).